Her er årets Emmy-vinnere

«The Handmaid’s Tale» stakk av med tre av de gjeveste prisene.

Komikeren Stephen Colbert var vert under den prestisjefylte utdelingen, som gikk av stabelen i Los Angeles natt til mandag norsk tid. Som ventet fikk president Donald Trump gjennomgå, blant annet fra sin tidligere pressesekretær Sean Spicer.

Uten konkurranse fra suksesserien «Game of Thrones», var det i år «Big Little Lies», «Veep» og HBO-serien «The Handmaid's Tale» som stakk av med en rekke priser. Se fullstendig liste nederst i saken.

Sistnevnte fikk blant annet prisene for beste dramaserie, kvinnelige skuespiller og regi. Serien er basert på boken til Margaret Atwood med samme navn, og handler om et dystopisk samfunn der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten.

Det ble også skrevet historie under nattens utdeling. «Veep»-skuespiller Julia Louis-Dreyfus er nå den skuespilleren som har vunnet flest Emmy-priser for én rolle: Hun hentet nemlig hjem sin åttende pris – nå for rollen som politikeren Selina Meyer.

– Dette har vært og fortsetter å være verdens beste rolle og et gledens eventyr, sa en lykkelig Louis-Dreyfus, som tidligere har vunnet den gjeve TV-statuetten for «The New Adventures of Old Christine» og « Seinfeld».

BLE HISTORISK: Julia Louis-Dreyfus tok imot prisen for beste komiserie sammen med resten av «Veep»-gjengen. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

I tillegg ble Lena Waithe den første afroamerikanske kvinnen som fikk prisen for beste komiserie-manus med Netflix-serien «Master of None».

VANT: Lena Waithe. Foto: AFP

– Alt det som gjør oss forskjellige, er det som utgjør våre superkrefter, sa Waithe i takketalen og nevnte spesielt «LGBTQIA-familien» før hun oppfordret publikum til å tenke utenfor boksen og med det iføre seg en superhelt-kappe hver dag «ved å erobre verden»:

– Verden ville ikke vært så vakker som den er hvis ikke vi befant oss i den. sa hun.

På forhånd var det «Saturday Night Live» og HBO-serien «Westworld» som lå an til å vinne flest priser med 22 nominasjoner hver.

ÅRETS VINNERE:

Beste dramaserie:

«The Handmaid's Tale»

Beste komiserie:

«Veep»

Beste miniserie:

«Big Little Lies»

Beste kvinnelige skuespiller i komiserie:

Julia Louis-Dreyfus, «Veep»

Beste mannlige skuespiller i komiserie:

Donald Glover, «Atlanta»



Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

Elisabeth Moss, «The Handmaid's Tale»

TJENERINNE: Elisabeth Moss som Offred, i drakten alle handmaids må gå i. Foto: , TAKE FIVE, HULU/HBO

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

Sterling K. Brown, «This Is Us»

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Alec Baldwin, «Saturday Night Live»

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Ann Dowd, «The Handmaid's Tale»

Beste mannlige birolle i dramaserie:

John Lithgow, «The Crown»

Beste manus til komiserie:

Aziz Ansari and Lena Waithe, «Master of None»

HISTORISK: Lena Waithe er den første afroamerikanske kvinnen som har vunnet pris for beste manus til komiserie. Foto: Chris Pizzello , AP

Beste regi av komiserie:

Donald Glover, «Atlanta»

Beste manus til dramaserie:

Bruce Miller, «The Handmaid's Tale»

Beste regi av dramaserie:

Reed Morano, «The Handmaid's Tale»

Beste regi TV-film/miniserie:

Jean-Marc Vallee, «Big Little Lies»

Beste kvinnelige skuespiller i TV-film/miniserie:

Nicole Kidman, «Big Little Lies»

Beste mannlige skuespiller i TV-film/miniserie:

Riz Ahmed, «The Night Of»

Beste kvinnelige birolle i TV-film/miniserie:

Laura Dern, «Big Little Lies»

Beste mannlige birolle i TV-film/miniserie:

Alexander Skarsgård, «Big Little Lies»

