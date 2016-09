«Game of Thrones» har skapt TV-historie

HBOs suksesserie slo «Frasiers» rekord og tok historisk seier. Dette er årets Emmy-vinnere.

Natt til mandag norsk tid hyllet den amerikanske TV-industrien seg selv under Primetime Emmy Awards i Los Angeles.

Les også: Kjolebonanza på Emmy: Se stjernenes antrekk

Den prestisjefylte utdelingen skapte i natt flere rekorder, blant annet takket være HBOs suksesserie «Game of Thrones».

Serien gikk inn med hele 23 nominasjoner for sin sjette sesong, og trengte kun tre priser i natt for å bli den mestvinnende serien i Emmy-historien.

«Frasier» som hadde rekorden med 37 Emmy-priser på 11 sesonger, må nå se seg slått av «Game of Thrones, som blant annet stakk av med prisen for beste dramaserie.

Blant TV-selskapene sto HBO sterkest nominasjonsmessig – med hele 40. FX og Netflix fulgte etter med henholdsvis 28 og 17 nominasjoner.

Også miniserien «The People v. O. J. Simpson» som er basert på en bok om rettssaken mot O. J. Simpson, har bitt bra fra seg i i nattens utdeling og vant flere priser av de totalt 22 nominasjonene.

Årets utgave av Emmy Awards er den 68. i rekken og det var Jimmy Kimmel som sto som vert under nattens utdeling.

DETTE ER ÅRETS VINNERE:

Beste dramaserie:

«Game of Thrones»

Beste komiserie:

Beste mini-serie:

«The People v O.J. Simpson: American Crime Story»

Beste kvinnelige skuespiller i komiserie:

Julia Louis-Dreyfus, «Veep»

Beste mannlige skuespiller i komiserie:

Jeffrey Tambor, «Transparent»

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

Tatiana Maslany, «Orphan Black»

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

Rami Malek, «Mr. Robot»

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Louie Anderson, «Baskets»

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Maggie Smith, «Downton Abbey»

Beste mannlige birolle i dramaserie:

Ben Mendelsohn, «Bloodline»

Beste manus til komiserie:

Aziz Ansari og Alan Yang, «Masters of None»

Beste regi av komiserie:

Jill Soloway, «Transparent»

Beste manus til dramaserie:

David Benioff, D. B. Weiss, «Game of Thrones: Battle Of The Bastards»

Beste regi av dramaserie:

Miguel Sapochnik, «Game of Thrones: Battle of the Bastards»

Beste regi miniserie:

Susanne Bier, «The Night Manager»



Beste kvinnelige skuespiller i TV-film/miniserie:

Sarah Paulson, «The People v. O.J. Simpson»

Beste mannlige skuespiller i TV-film/miniserie:

Courtney B. Vance, «The People v. O.J. Simpson»



Beste dokumentarserie:

«Making a Murderer»

Beste spesialeffekter:

«Game of Thrones»