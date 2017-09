Dette er årets Emmy-vinnere

Den prestisjefylte utdelingen går av stabelen i Los Angeles natt til mandag norsk tid.

Komikeren Stephen Colbert var vert under årets utdeling, som var den 69. i rekken. Som ventet fikk president Donald Trump gjennomgå, blant annet fra tidligere pressesekretær Sean Spicer, som til publikums store overraskelse kom rullende inn på scenen.

I flere år har suksesserien «Game of Thrones» gjort storeslem og har totalt hanket inn 38 Emmy-priser i løpet av sine seks sesonger, men i år er det annerledes. Den nye sesongen ble nemlig sendt for sent for å kunne bli nominert til årets utdeling.

Bakgrunn: Her er årets Emmy-nominasjoner

I år var det «Saturday Night Live» og HBO-serien «Westworld» som på forhånd lå an til å vinne flest priser med 22 nominasjoner hver.

Norske Ingrid Bolsø Berdal er blant skuespillerne i sistnevnte, som er lagt til en western-fornøyelsespark der rike mennesker kan leve ut fantasiene sine med menneskelignende roboter. VGs anmelder har tidligere gitt serien terningkast fem.

Ingrid Bolsø Berdal: – Jeg har fått en nydelig kjæreste

Saken oppdateres fortløpende.

DETTE ER NOEN AV ÅRETS VINNERE:

Beste dramaserie:

Beste komiserie:

Beste miniserie:

Beste kvinnelige skuespiller i komiserie:

Beste mannlige skuespiller i komiserie:

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Alec Baldwin, «Saturday Night Live»

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Ann Dowd, «The Handmaid's Tale»

Beste mannlige birolle i dramaserie:

John Lithgow, «The Crown»

Beste manus til komiserie:

Aziz Ansari and Lena Waithe, «Master of None»

HISTORISK: Lena Waithe er den første afroamerikanske kvinnen som har vunnet pris for beste manus til komiserie. Foto: Chris Pizzello , AP

Beste regi av komiserie:

Donald Glover, «Atlanta»

Beste manus til dramaserie:

Bruce Miller, «The Handmaid's Tale»

Beste regi av dramaserie:

Reed Morano, «The Handmaid's Tale»

Beste regi TV-film/miniserie:

Jean-Marc Vallee, «Big Little Lies»

Beste kvinnelige skuespiller i TV-film/miniserie:

Beste mannlige skuespiller i TV-film/miniserie:

Beste kvinnelige birolle i TV-film/miniserie:

Laura Dern, «Big Little Lies»

Beste mannlige birolle i TV-film/miniserie:

Alexander Skarsgård, «Big Little Lies»

Beste dokumentarserie:

Beste spesialeffekter:

Her fra Emmy-utdelingen i fjor: