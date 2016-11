Emma Watson deler ut feministbøker i New York

Emma Watson brukte dagen etter valget til å dele ut feministiske bøker til reisende på T-baner i New York.

Den britiske «Harry Potter»-skuespillerinnen Emma Watson støttet Hillary Clinton og ba USA om å stemme på en president som bryr seg om kvinner. Forrige uke delte Watson ut bøker i London, men etter at Donald Trump vant presidentvalget befinner hun seg i New York for å fortsette og spre kunnskap.

26-åringen brukte T-banesystemet til å dele ut kopier av Maya Angelous sjuende selvbiografi «Mom & Me & Mom» til reisende. I bøkene er det beskjeder fra forfatteren.

Watson har vært goodwillambassadør for FN siden 2014 og startet en feministisk bokklubb kalt Our Shared Shelf som en del av arbeidet. Hun jobber daglig for likestilling og styrking av kvinners rettigheter og fronter likestillingskampanjen «HeForShe».

