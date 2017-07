Emma Watson ber fansen om hjelp til å finne dyrebar ring

Mistet sølvring med en helt spesiell historie.

Onsdag la Harry Potter-stjernen ut et innlegg på sin offisielle Facebook-side hvor hun ber om hjelp til å finne tre sølvringer hun har mistet. Hun skriver at hun på søndag var på et spa i London, og at hun glemte igjen ringene i safen i garderobeskapet.

– Da jeg kom hjem og innså at ringene ikke var på hånden min, ringte jeg spaet, men da var det stengt. Sikkerhetsvaktene sjekket safen og sa at det ikke var noe der, skriver superstjernen.

Én av ringene har en helt spesiell betydning for Watson.

Foto: Skjermdump

– Hvis det bare var hvilke som helst ringer ville jeg akseptert det, men en av de var en gave fra mamma. Hun kjøpte den dagen etter at jeg ble født og brukte den i 18 år, uten å ta den av, og ga den til meg på 18 årsdagen min. Jeg bruker denne ringen hver dag, det er min mest betydningsfulle og spesielle eiendom, skriver hun.

Innlegget er delt nesten 2.000 ganger, og støtteerklæringer hagler inn fra fansen.

I innlegget utlover hun også en belønning til den som kommer med informasjon som leder til at ringene blir funnet.

Den spesielle ringen inspirerte kostymedesigneren for «Beauty and the Beast» til å lage en lillefinger-ring til Belle, karakteren til Watson.

Watson var sist å se i filmen «The Circle» hvor hun spilte mot Tom Hanks og nylig avdøde skuespiller Glenne Headley.