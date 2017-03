BBC: Russland vurderer forbud mot «Skjønnheten og udyret»

Russlands kulturminister bes undersøke om Disneys nye versjon av «Skjønnheten og udyret» bryter med landets lov som forbyr homofil propaganda.

Den nye utgaven av Disney-klassikeren «Skjønnheten og udyret», med Harry Potter-stjerna Emma Watson i hovedrollen, skal etter planen komme på russiske kinoer fra 16. mars.

Men nå ber den russiske politikeren Vitalij Milonov, som er medlem av det ledende partiet Forent Russland, kulturminister Vladimir Medinskij sjekke om innholdet i filmen bryter med den russiske loven som forbyr såkalt homofil propaganda, melder BBC.

Bakgrunnen er at Disney for første gang i en av sine filmer inneholder det regissør Bill Condon har kalt «et vakkert, enestående homofilt øyeblikk».

Det er karakteren LeFou, som spiller opp mot filmens antagonist Gaston, som sakte innser at han har følelser for andre menn, har Condon fortalt i et intervju med magasinet Attitude.

– Den ene dagen vil LeFou være Gaston, den neste dagen vil han bare kysse ham, sier Condon.

– Hva som skjer kan jeg ikke gå i detaljer på, men vi snakker om et vakkert, enestående homofilt øyeblikk i en Disney-film, sier regissøren videre.

STØTTER HOMO-LOV: Vitalij Milonov er kjent for å støtte den russiske loven som forbyr homofil propaganda. FOTO: DMITRI LOVETSKY / AP / NTB SCANPIX

Russland vedtok i 2013 den nasjonale loven som forbyr «homoseksuell propaganda mot mindreårige». Da byen St. Petersburg innførte en lignende lov året før, var det nettopp Milonov som var initiativtageren bak denne, og i 2015 mottok han en utmerkelse av president Vladimir Putin for sin «aktive lovgivnings-innsats», ifølge The Guardian.

Ifølge BBC ønsker Milonov at kulturministeren arrangerer en visning av filmen før den blir tilgjengelig for publikum. Han ber også om at kulturministeren «treffer tiltak for å fullstendig forby» det, dersom han finner «elementer av propaganda for homoseksualitet».

Milonovs kollega Alexander Sjolokhov sier at dersom det finnes scener i «Skjønnheten og udyret» som bryter den russiske loven, bør filmen forbys fra kinoene.

– Så snart vi får et eksemplar av filmen, vil vi vurdere den opp mot loven, sier kulturminister Medinskij til BBC.

Nyheten om det potensielle forbudet kommer etter at en kino i byen Henagar i den amerikanske delstaten Alabama kunngjorde at den ikke ville vise filmen på grunn av LeFous homoseksuelle legning, melder The Hollywood Reporter.

Det er skuespiller Josh Gad som innehar rollen som LeFou, mens Luke Evans spiller Gaston.

Da Gad uttalte seg til Hollywood Reporter om kontroversen rundt hans karakter denne uken, sa han at det at LeFou underveis begynner å stille spørsmål ved sin seksualitet, er «et element som tilfører en vakker kompleksitet til karakteren», skriver nettstedet.

