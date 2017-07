Helge (84) etterlyste venner på Facebook - kulturministeren meldte seg

– Jeg ble så overrasket at jeg trodde ikke det var sant, sier 84-åringen fra Sør-Trøndelag etter å ha fått en helt spesiell invitasjon.

Søndag la Helge Svedal (84) fra Saupstad i Sør-Trøndelag ut et innlegg på sin Facebook-profil der han søker en venn å dele kulturelle opplevelser med.

Et døgn senere er innlegget delt over 300 ganger, og én av dem som har fått etterlysningen med seg, er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun har også svart 84-åringen.

«Bedre selskap kan jeg ikke tenke meg! Jeg håper du har mulighet og vil være med meg på åpningskonsert av Olavsfestivalen i Nidarosdomen eller åpningen av Thamspaviliongen, Helge?» skriver kulturministeren på sin Facebook-side.

Når VG ringer Svedal, har han akkurat blitt oppmerksom på den eksklusive invitasjonen.

Rykket inn kontaktannonse: Nå er ikke Reidun (93) ensom i jula lenger

– Jeg ble så overrasket at jeg trodde ikke det var sant. Jeg var på kafé, og noen andre kom bort til meg og sa at jeg er invitert ut. Så da måtte jeg gå rundt på kafeen og vise fram dette, sier Svedal.

Tomrom i sommertiden

ETTERLYSNINGEN: VG har fått tillatelse til å dele Svedals Facebook-innlegg. FOTO: Skjermdump

Han forteller at det var barnebarnas idé å legge ut innlegget på Facebook, etter at de hadde snakket om at Svedal føler sommertiden kan være litt langsom.

Husker du? Jonas (16) reddet naboene sine fra branndøden

– Ferietiden for enslige i min alder er litt tung. Mange reiser bort og det blir et tomrom. Jeg har en veldig god omgangskrets, men ektepar og samboere som reiser på hytter og turer og så videre, sier han.

Svedal sier han ellers i året er svært aktiv. VG skrev om den engasjerte pensjonisten i fjor høst da han ble nominert til prisutdelingen «Norske helter».

Ikke utgått på dato

Nå om dagen møter han kjente på en sommerkafé på Saupstad som drives av frivillige og er åpen fire timer i døgnet. Men døgnet har 24 timer, påpeker Svestad, som nå ønsker selskap til flere aktiviteter. Enda en helt: Emma (11) samlet inn 120.000 kroner til sykehusklovnene – Jeg ønsker en person å gå ut med, om det er en dame eller herre spiller ingen rolle. Det er alltid triveligere hvis man er flere, sier Svedal.

– Jeg tror det er mange som sitter hjemme og ikke kommer seg ut. Flere bør kaste seg rundt og gjøre noe selv for å få kontakt. Man er ikke utgått på dato selv om man er 84 år, sier han.

– Helge er et forbilde

INVITERER HELGE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland ringer 84-årige Helge Svedal for å invitere ham på kulturarrangement i Trøndelag. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Kulturministeren ble tipset om Helges initiativ via en venn i Trondheim som hadde sett hans Facebook-oppdatering.

– Jeg synes dette med å dele opplevelser med andre er et fantastisk initiativ som jeg håper flere, særlig seniorer kan gjøre. Helge er et forbilde for å vise at man kan gjøre ting selv for å komme seg ut og være mindre ensom.

Alderdommen kan være god: – 70 er det nye 60!

– Dette er først og fremst veldig modig gjort av Helge. Da jeg så bildet av den blide mannen med hatten tenkte jeg at det er midt i blinken for meg som frivillighets- og kulturminister, sier Hofstad Helleland.

Har følt på ensomhet

84-åringens initiativ fenget også kulturministeren av en annen grunn. Hun sier hun selv også har følt på ensomhet.

– Jeg flyttet til USA som student og var helt alene på bondelandet. Det er ganske kjipt å dra alene på museum eller fotballkamp, så dette modige initiativet håper jeg kan smitte over på andre.

Kongen om å bevare helsen i alderdommen: – Man må ikke slutte å leke

– Hva om Helge er Rødt-velger?



– Ha ha, vi trenger definitivt ikke diskutere politikk! Jeg tenker at Helge for lengst har gjort seg opp sine politiske meninger på egenhånd. Vi kan snakke om kultur, og om Trøndelag, sier kulturministeren, som bedyrer at hun ikke slår til bare på grunn av en nært forestående valgkamp.

– Neida, jeg har også tidligere invitert kunstnere og andre mennesker jeg er med, på kulturopplevelser. For å dele ting jeg opplever med andre.

Nordmenn om ensomhet: – Føler at ingen kjenner den jeg er

Etter at VG intervjuet Svedal og Hofstad Helleland har de to vært i kontakt på telefon og blitt enige om å møtes i løpet av sommeren.