Må betale 400.000 kroner for ulovlig riving

Kommunen mener at rivingsfirmaet åpenbart visste om søknadsplikten.

Villa Solum på Blommenhold i Bærum ble kjøpt av Tone Damli og Markus Foss i 2015. Da var planen å pusse opp den 100 år gamle villaen, sa Damli til VG den gangen.

Paret bestemte seg imidlertid for å rive villaen som de skal ha kjøpt for over 9,5 millioner kroner. I januar var bygningen jevnet med jorden. Dette på tross av kommunen kun hadde gitt tillatelse til å sette opp tilbygg og bygge om eneboligen.

Man må gjennom en lengre prosess for å kunne rive et hus på egen tomt. Blant annet må naboene i området varsles, og en rivesøknad må godkjennes av kommunen.

Ifølge Budstikka har kommunen sendt ut et gebyr på 400.000 kroner for å ha revet bygget ulovlig.

Det framgår i et vedtak som er sendt til Kopperud Bygg Invest, som sto for rivingen.

– Bygningssjefen begrunner dette med at det nettopp kan være det uopprettelige ved å rive ulovlig, som kan motivere foretak, tiltakshavere eller andre til å rive bygning uten søknad og tillatelse. Ved å unnlate å søke om tillatelse på forhånd, vil tid og kostnader som påløper til å utforme søknad om riving og engasjere foretak som kan erklære ansvarsrett, kunne spares, står det i kommunens begrunnelse.

Paret fikk beskjed av kommunen at de måtte sende en ny søknad.

Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS har ifølge Budstikka tidligere argumentert for at det ikke er grunnlag for å ilegge noe gebyr.

«Under kartleggingen av bygningens tilstand, ble det avdekket at hovedkonstruksjoner var i svært dårlig forfatning. Sikkerhetsmessige årsaker var derved medvikrende til behov for riving», skrev han i et svarbrev til kommunen, skriver avisen.

Verken Markus Foss, Tone Damlis manager David Eriksen eller Kopperud Bygg Invest har besvart VGs henvendelser tirsdag kveld.