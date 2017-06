Får gebyr på 400.000 kroner for ulovlig riving

Kommunen mener at rivingsfirmaet åpenbart visste om søknadsplikten.

«Villa Solum» på Blommenhold i Bærum ble kjøpt av Tone Damli og Markus Foss i 2015. Da var planen å pusse opp den 100 år gamle villaen, sa Damli til VG den gangen.

Paret bestemte seg imidlertid for å rive villaen som de skal ha kjøpt for over 9,5 millioner kroner. I januar var bygningen jevnet med jorden. Dette på tross av kommunen kun hadde gitt tillatelse til å sette opp tilbygg og bygge om eneboligen.

Mer om saken: Riving av Tones bolig frarådes på det sterkeste

Man må gjennom en lengre prosess for å kunne rive et hus på egen tomt. Blant annet må naboene i området varsles, og en rivesøknad må godkjennes av kommunen.

Gebyr på 400.000 kroner

Ifølge Budstikka har kommunen sendt ut et gebyr på 400.000 kroner for å ha revet bygget ulovlig.

Det framgår i et vedtak som er sendt til Kopperud Bygg Invest, som sto for rivingen.

– Bygningssjefen begrunner dette med at det nettopp kan være det uopprettelige ved å rive ulovlig, som kan motivere foretak, tiltakshavere eller andre til å rive bygning uten søknad og tillatelse. Ved å unnlate å søke om tillatelse på forhånd, vil tid og kostnader som påløper til å utforme søknad om riving og engasjere foretak som kan erklære ansvarsrett, kunne spares, står det i kommunens begrunnelse.

Paret fikk beskjed av kommunen at de måtte sende en ny søknad.

Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS har ifølge Budstikka tidligere argumentert for at det ikke er grunnlag for å ilegge noe gebyr.

«Under kartleggingen av bygningens tilstand, ble det avdekket at hovedkonstruksjoner var i svært dårlig forfatning. Sikkerhetsmessige årsaker var derved medvikrende til behov for riving», skrev han i et svarbrev til kommunen, skriver avisen.

I april skrev Budstikka at kommunen ville gi 200.000 kroner i gebyr for selve rivingen, samt 200.000 kroner fordi avfallet etter rivingen kan ha vært til skade for miljøet.

REVET: «Villa Solum» ble revet tidligere i år, her er et bilde av tomten etter rivingen. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Har klaget

VG har vært i kontakt med Robert Kopperud i Kopperud Bygg Invest som sto for rivingen. Han henviser til sin advokat.

– Min klient har mottatt vedtaket og vi har klaget på boten som vi mener er alt for høy, sier advokat Stian Finne Lange til VG og legger til:

– Kommunen hadde godkjent at de aller fleste elementer kunne fjernes, og det bygget som er søkt om og godkjent vil bli oppført på millimeteren.

Verken Markus Foss, Tone Damlis manager David Eriksen, eller byggesjef i Bærum kommune har besvart VGs henvendelser tirsdag kveld.