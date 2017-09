EDM-fest på «Stjernekamp» – trill terning selv på deltakerne

Ti deltakere blir til ni i andre runde av «Stjernekamp». Sjekk VGs anmelde av låtene her.

Lørdagens sjanger i «Stjernekamp» var elektronisk dansemusikk, eller EDM som det ofte forkortes til.

Tema forrige lørdag var stadiumrock, og også da stemte seerne på sin favorittartist. Ingen røk ut i første runde, men stemmene ble lagt sammen med stemmene for andre runde.

EDM krever ikke bare at stemmebåndene er i orden, men også at deltakerne er i dansemodus.

Første deltaker ut var Makeda og låten «How Deep Is Your Love», og hun fikk massiv skryt av dommere, samt en 5'er på terningen fra VGs anmelder.

Makeda:

I originalen er Ina Wroldsen nesten manisk desperat: «Hvor dypt går dette forholdet? Si det! Si det før Calvin Harris sin robotstemme stiller det samme spørsmålet!»

Vokalt skal det være perfekt match for Makeda, og det er det selvsagt også. Hun holder igjen på litt andre steder - og er mer kontrollert, som i «Det er jeg som har kontrollen, ikke du, person som jeg synger til i denne låta.» Ikke minst hennes «Hit me harder again» gir denne massive deep house-hiten et helt eget og nydelig soulpreg.

Erlend Bratland:

FOR et låtvalg. Utvilsomt et av Robyns sterkeste øyeblikk, der tekst og melodi forenes i et eneste intenst og ulykkelig musikalsk epos. En dobbelbunnet sak som samtidig er så avkledd og nedpå at det kan være vanskelig å huske NÅR man skal holde igjen. Her holder Bratland seg nede med å droppe hele den plutselige starten i originalen og gjøre mer balladete. Høres mest ut som om Depeche Mode har tatt bo i låten, og at det er de som står utenfor og ser inn. Det blir noen knekker av vokal små-rauting mot slutte. Men mørkere, litt seigere og mye mer dramatisk enn originalen, er ikke feil.

Aleksander Walmann:

Nok en klubb-banger om å holde sammen i vanskelige tider. Og hvor skummelt det er om man ikke har noen å holde sammen med. Interessant valg av Walmann, siden Dua Lipa er en helt annen vokaltype. Kontaktsøking på flere nivåer, ikke minst i Walmanns generelle sure tonebomming på versene. Det tar seg opp før droppet, før han sklir fullstendig ut av sin egen komfortsone i den forhåndsannonserte koreografien. Den var både skremmende og tragisk ensom.