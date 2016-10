Dronning Sonjas bror er død

Dronning Sonjas bror, Haakon Haraldsen er død, 95 år gammel. Haraldsen gravlegges i Oslo fredag.

Haakon Haraldsen var eldst i en søskenflokk på fire, og ble født 22. september 1921. Ved Haakon Haraldsens bortgang er dronning Sonja den eneste gjenværende av søsknene.

Haakon Haraldsen, som blant annet var fadder til prinsesse Märtha Louise, begraves fredag i Oslo. Han og konen Lis Ingeborg var også selvskrevene gjester ved de kongelige bryllupene. De feiret også jul med kongefamilien på Kongseteren ved flere anledninger.

Kongefamiliens rike onkel

I forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2000 ble Haakon Haraldsen i en artikkel i VG om kronprins Haakons rike slektninger omtalt som «den aller rikeste med med 19,7 millioner kroner i formue og en inntekt i

fjor på nærmere 3,7 millioner kroner. Kona Lis Ingeborg sitter heller ikke så

verst i det med 7,5 millioner kroner i formue og 1,2 millioner i inntekt».

For å delta i begravelsen har kong Harald avlyst sin planlagte deltakelse på grunnstensnedleggelsen ved det nye Munch-museet i Bjørvika.

Mette Marit tar over for kongen

Kong Harald skulle lagt ned grunnsteinen for det nye museet, men ifølge kongehuset vil kronprinsesse Mette-Marit forestå grunnsteinsnedleggelsen i kongens sted.

– Haakon Haraldsen var en virkelig hedersmann – diskret og lojal. Jeg har alltid beundret ham og hans hustru for måten de har taklet sitt nære slektskap med vår kongefamilie. De har levd et stille og rolig liv i Oslo, uten at så veldig mange har kjent dem igjen og visst hvem de var. Det står det stor respekt av, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til TV2.no

Kilde: VG og NTB