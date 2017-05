Takknemlig dronning Sonja til VG: Håper gaven blir et løft for hele Bygdøy

Kultur-Norge har gitt kongeparet en sommer full av opplevelser på Oscarshall i 80-årsgave. Dronning Sonja er glad og rørt.

– Oscarshall ligger mitt hjerte meget nært. Jeg håper at mange i sommer vil oppdage hvilket skattkammer dette er, sier hun til VG.

Under tittelen «Sommer på kulturslottet Oscarshall» blir det til sammen nærmere 40 forestillinger med musikk, dans og teater fra mai til september på det gamle lystslottet innerst i Frognerkilen.

Mye av dette skal fremføres på den nye scenen ved kavaleribygningen som var Stortingets gave til kongeparet i forbindelse med feiringen av 25-årsjubileet i fjor.

Åtte av de største kulturinstitusjonene i landet står bak bursdagsgaven i år.

De gjør at besøkende i sommer blant annet kan oppleve Karius og Baktus som gjemmer seg for tannbørsten på den nye scenen, hiphop som møter klassisk ballett i «Romeo og Julie», og «Haugtussa» i Ane Dahl Torps skikkelse.

Pressen ble i dag invitert til omvisning på Oscarshall. Dronningen var ikke selv til stede, men skuespillerne Lise Fjeldstad og Anne Marit Jacobsen var blant kulturpersonlighetene som kastet glans.



De to skal i sommer underholde publikum med diktkveld, og på dagens presentasjon serverte de smakebiter på hva som er i vente.

– Det er kjempefint å være med på denne hyggelige gaven til kongeparet. Hele kulturnorge er med. Jeg tror ikke folk vet hvort fantastisk det er der ute, sier Jacobsen til VG.

– Nå er det åpent for oss alle, både barn og voksne. Jeg er glad for å bli spurt. Dette er en spennende gave som kongeparet gir tilbake til folket. Jeg vet ikke om de selv kommer til å komme, men jeg håper det. Forestillingene byr på et bredt spekter, noe som er betegnende for kongeparet. Helt nydelig, sprudler skuespillerveteranen.

PÅ PRESSETREFF: F.v.: Teatersjefene Rolf Degerlund fra Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas, Hanne Tømta fra Nationaltheatret og Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret, skuespiller Gjertrud Gynge, danserne Magnus Einang fra KingWings og Anette Antal fra Nasjonalbaletten UNG, teatersjef ved Riksteatret Tom Remlov, skuespiller Anne Marit Jacobsen og regissør Bentein Baardson mellom Karius og Baktus-skuespillerne Christine Stoesen og Linda Tørklap under presentasjonen av «Sommer på kulturslottet Oscarshall» TORSDAG. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Og representanter fra Bergen- og Oslo filharmoniske orkestre inviterer til hver sin musikalske aften.

– Dette er en gave fra Kultur-Norge som kongen og jeg setter utrolig stor pris på. Det aller beste er at vi kan dele den med så mange. Her er det mye å glede seg til, sier dronning Sonja til VG.

HIPHOP OG KLASSISK: Anette Antal fra Nasjonalbaletten UNG og Magnus Einang fra KingWings fremførte et utdrag fra «Romeo og Julie» under presentasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun og kong Harald kommer til å overvære noen av forestillingene selv. Men ikke alle.

Noe av det viktigste for dronningen, er at det skjer ting på slottet som alle kan ta del i.

FORNØYDE: Da oppussingen var ferdig i 2009, sa dronning Sonja og kong Harald at de gledet seg til at publikum og de selv kunne ta slottet i bruk igjen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Vi håper at «Sommeren på Kulturslottet Oscarshall» blir et løft for hele Bygdøy, sier hun.

Engasjert i Bygdøy



Den kunst- og kulturinteresserte dronningen har et stort hjerte for landlige Bygdøy i Oslo, der både Kongsgården og Oscarshall ligger.

Hun og kong Harald var selv sentrale da lystslottet som opprinnelig ble bygget for svenske kong Oscar og dronning Josefine på midten av 1800-tallet ble grundig restaurert i årene 2002 til 2009.

I 2013 fikk slottet et eget galleri, Galleri Joséphine. Dronningen sto selv for den høytidelige åpningen, og den første sommeren stilte hun ut egen grafikk sammen med kunstnerne Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl.

Oscarshall * Åpent for publikum hver onsdag til søndag i sommerhalvåret * Guidet omvisning hver hele time. * Galleri Dronning Joséphine ligger i kjøkkenbygningen. Gratis adgang. * Kafé Dronning Joséphine i samme bygg som galleriet. Åpen fredag, lørdag og søndag.

Sommeren 2016 viste galleriet mye av dronningens egen glasskunst.

I sommer blir det i tillegg til billedkunst, også mye scenekunst på lystslottet, som nå er omdøpt til «Kulturslottet Oscarshall.» Og dronningen gleder seg.

– Det er både rørende og imponerende hva våre fantastiske kulturinstitusjoner får til, sier dronning Sonja til VG.

