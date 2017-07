Så mange likte at Facebook-«kongene» gratulerte sin «kjære Sonja»

Når over 37.000 nordmenn liker at kong Harald hyller dronningen på Facebook og gratulerer sin «kjære Sonja» med 80 årsdagen, er det slett ikke kongen som gjør det. Men det bryr ikke Slottet seg om.

– Dette er bare veldig gøy – og folk skiller ikke på de forskjellige Facebook-profilene. Det er ikke viktig om det kommer her eller der. Det er en varme fra folket som strømmer mot dronningen, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet til VG.

Det finnes tre Facebook-profiler som ser ut som det er kong Harald som står bak. Den største av dem heter bare Kong Harald – og har i skrivende stund over 51.000 følgere. Så langt har over ti tusen likt at Kong Harald skriver «Gratulerer med dagen, kjære Sonja»

Slottet: Kongen er ikke kongen på Facebook

«Konkurrenten», Kong Harald, tok litt kraftigere i overfor sine 9000 følgere da han skrev «Gratulerer så mye med dagen min kjære Sonja, du betyr alt for meg», noe som åpenbart falt i svært god jord, også langt utenfor menigheten med over 27.000 likes.

Kong Harald V har så langt ikke benyttet anledningen til å gratulere sin «kjære Sonja» overfor de mer en 27.500 som liker denne siden på Facebook.

KJÆRE SONJA: Men det er ikke kongen som står bak. Det ser bare slik ut.

– Så lenge det som skrives ikke er ondsinnet, tar vi dette med godt humør. Men jeg vil jo samtidig benytte anledningen til å henlede oppmerksomheten til den ekte Facebook-siden, Kongehuset. Det er der det skjer, sier Marianne Hagen.

For med sine 220.000 følgere er det så langt nesten 30.000 som har benyttet anledningen til å like både muligheten til å gratulere dronningen på Slottets egen gratulasjonsprotokoll og de andre begivenhetene fra feiringen av dronningens 80-årsdag.

– Den varmen som kommer til uttrykk gjennom all denne oppmerksomhet gleder dronningen – og vi ser jo at kongeparet smiler fra øre til øre. Da har de det bra – og at flere av arrangementene gikk over tiden er også et godt tegn, sier Marianne Hagen.

Den offisielle delen av dronningens 80-årsdag startet med avdukingen av en statue av «Turdronningen», Turistforeningens gave til dronningen i anledningen dagen og som nå har fått sin plass i Slottsparken. Deretter var det åpning av «Dronning Sonjas KunstStall».

Under denne seansen kunne dronningen fortelle at hun ble helt stum da kong Harald røpet nyheten om kunststallen i fjor. Han ville at den gamle stallbygningen som ligger bak slottet ned mot Parkveien, skulle bygges om for å bli en utstillingsarena for kunst og kultur. Kongen hadde også navnet klart – stedet skulle hete «Dronning Sonjas KunstStall», med stor «S», fortalte dronningen til latter fra salen.

MIN KJÆRE SONJA: «Du betyr alt for meg» Men det har heller ikke kongen skrevet.

– Etter det var det en særdeles hyggelig piknik i Dronningparken med termos og niste, forteller Marianne Hagen.

Feiringen avsluttes med en festaften på Bygdøy kongsgård tirsdag kveld.

VG har tidligere omtalt de tre Kong Harald-profilene på Facebook som det altså ikke er hverken kongen selv eller slottet som står bak. Den gang fikk vi etter hvert kontakt med Per, som står bak den største av Kong Harald-profilene på Facebook. Han ville ikke si hvem han er med fortalte at han er lektor i den videregående skole og vektløfter på fritiden. Men fortalte dette om sin kongeside:

– Siden startet med tanken om at Norge er et fint land med en fin konge. Som man ser på siden er det bare koselige innlegg som god jul og god påske etc. Tenkte det var hyggelig å ha en slags honnørside for kongen. Det har kommet noen spørsmål om jeg faktisk er kongen, da har jeg svart at jeg ikke er det. Men at dette er en slags fanside.