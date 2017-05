Dronning Sonja kaller naturen pustehullet fra det offentlige livet

LOEN (VG) – Alle problemer forblir nede i dalen når man må konsentrere seg om hvor man setter foten, sier dronning Sonja.

79-åringen var på hjemmebane da hun lørdag åpnet gondolbanen i Loen. Hun har vandret mye i fjellene som kan sees fra toppstasjonen 1011 meter over havet.

Naturen er svært viktig for den spreke dronningen.

– Ja, det tror jeg den er for ethvert menneske. Det å komme seg ut fra det daglige, der man ofte lever under stort press, det gjør godt både for sinn og skinn, sier hun til VG.

Dronningen legger til at hun tror det også er godt for helsen at man beveger seg.

– Man tenker bedre når man går. Også forblir alle problemer nede i dalen når man må konsentrere seg om hvor man setter foten. Det tror jeg er veldig sunt, sier hun.

Går ikke alene

TOK GONDOLEN: Dronningen er glad i å gå, men i går fikk hun skyss til toppen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Dronning Sonja kjenner ofte på kontrasten mellom stillheten i naturen og det offentlige livet hun lever.

– Ja, det er jo en kontrast. Det er nettopp derfor man kanskje trenger pustehullet fra det offentlige livet. Det er en stillhet der, og man kan vandre litt i fred, sier hun.

– Går dronningen noen ganger på tur helt alene i naturen?

– Nei, jeg har noen som hjelper meg med å legge opp og lede turer. Det er et morsomt samarbeid; Først det å se på et kart og finne ut av mulighetene, og så å kunne oppleve det i virkeligheten.

Etter at hun hadde foretatt den offisielle åpningen av gondolbanen, fortalte hun de inviterte gjestene om noen av sine egne turer i området. Noen i strålende sol, og noen i så tett tåke at det var umulig å se landskapet.

Enkelte turer har vært ekstra tøffe, som den da hun bar en åtte kilos sekk i 14 og en halv time fra Tungastølen til Veitastrand.

Dronning Sonja forteller om klatring med isøkser, bre med sprekker og partier som var så smale at de måtte gå sidelengs med sekken ut.

– Det var ganske fryktinngytende. Da var det fantastisk å komme ut i Briksdalen, smiler hun.

Spennende turer

En annen tøff tur, var den til Lodalskåpa, 2083 meter over havet.

– Den var ganske luftig på slutten. Vi fikk også 30 – 40 centimeter snø. Det siste stykket må man gå med tau. Og jeg har høydeskrekk, så jeg synes ikke det var så veldig spennende. Eller – det var kanskje akkurat det det var! Da man hang i det tauet så man halve Norge. Da var det bare å lukke øynene. Da man hadde kommet opp, kunne man jo bare lure på hvordan man skulle komme ned igjen. Men det gikk jo da, forteller dronningen og ler.

En helt annen type tur gikk fra Loenvatnet gjennom Nesdalen.

– Det var vakkert, nesten som et jungelterreng eller en urskog. Det var så grønt og frodig. Denne fantastiske blomstrende dalen var en stor kontrast til dagen før. Det var en utrolig flott opplevelse, minnes hun.

Dronning Sonja har også tatt med kongelige gjester fra hele Europa til dette området. I 1993 gikk «The Silver Cruise» i forbindelse med kongeparets 25 års bryllupsdag hit, og gjestene fikk blant annet oppleve Briksdalsbreen.

Foran gjestene på toppen av Hoven åpningsdagen kunne hun også med en latter avsløre hva som må til for å holde seg så sprek som hun gjør i alderdommen:

– Det er bare å begynne å gå med en gang

– Må dele naturen

Hele Stryn var i feststemning da gondolbanen som tar passasjerer fra fjorden og 1000 meter opp på fjellet i løpet av fem minutter, åpnet i helgen.

Dronningen uttrykte både beundring og glede over at lokale krefter med hotelldirektør Richard Grov i spissen, har klart å realisere dette.

– Jeg tror Loen Skylift vil bety veldig meget for fjellivet her inne. Ja for hele regionen, og for Vestlandet og Norge. Det er fantastisk at de har fått til denne drømmen og visjonen om å bygge en skylift, slik at veldig mange mennesker kan få ta del i det som vi tidligere har opplevd her, dette storslagne, sa hun til publikum.

Hun er også begeistret for bygningene som er laget i tilknytning til selve gondolen: Restauranten med glassvegger og utkikkspost på toppen av fjellet.

– Jeg synes arkitekturen kjempefin med muligheten til å se nesten 360 grader rundt, sier hun.

Noen har likevel uttrykt bekymring over inngrepet dette har medført i naturen.

Generalsekretæren i organisasjonen Norsk Friluftsliv har sagt at han håper det ikke blir noen trend med gondolbaner i Norge.

Derfor spurte VG dronningen om hva hun mener er viktigst: Å gjøre norsk naturen tilgjengelig for alle på denne måten – eller bevare den uberørt og ren.

– Der vil det alltid være et skisma. Men jeg mener at vi har så meget urørt natur i vårt land, at vi må være så sjenerøse at vi deler den med andre, sier dronning Sonja.