Dronning Sonja fyller 80 år i dag

I 1991 ble Sonja Norges første dronning på 52 år, og hun fikk sådan oppgaven med å forme rollen dronningen har i Norge. Det preger bursdagsfeiringen tirsdag.

80-årsdagen til dronning Sonja markeres med åpning av galleriet KunstStall, avduking av gave fra Den Norske Turistforening (DNT) og en gratulasjonsprotokoll fra folket. Alle har vært viktige bestanddeler av Sonjas liv som Norges førstedame.

– Det er jo visse arbeidsoppgaver som er faste for en dronning. Hun har ansvar for husholdningen og for å være vertinne. Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.

Da kong Harald overtok som monark i 1991, var det 52 år og 2 måneder siden dronning Maud døde. Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.

Kultur og natur

Isaksen peker på at det er Sonjas fortjeneste at kultur er blitt til ett av de bærende elementene for monarkiet i dag. Sonja har vært flink til å bruke kunst for å promotere Norge i utlandet. Blant annet deltok hun ved åpningen av «Munch vs. Warhol» i New York i april 2013, og i 2016 åpnet hun utstillingen «Painting Norway: Nikolai Astrup (1880-1928)» i London.

– I tillegg klatrer hun i fjell. Det er det ikke mange andre 80 år gamle damer som gjør! skryter historikeren.

Sonja er selv utdannet i kjole- og draktsøm, samfunnsfag, regnskap og motetegning.

På lag med kongen

Det tok ni år fra Sonja møtte Harald til de to fikk tillatelse til å gifte seg. Det at kronprinsen giftet seg borgerlig, satte fart i debatten om monarkiets framtid i Norge. Men det var ikke den eneste utfordringen det utradisjonelle paret støtte på. I løpet av det halve århundret nasjonen sto uten en dronning, hadde mange glemt at hun skulle ha en aktiv rolle i kongehuset, ikke bare være til pynt.

– Det så vi blant annet da Harald skulle åpne Stortinget i 1991 og stortingspresident Benkow mente at Sonja ikke hadde noen rolle der, forteller Isaksen.

Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger. Kong Olav var enkemann og en mann som tok sine egne avgjørelser. Harald har derimot vært mer åpen for at dronningen får si sitt, og han har de siste årene også inkludert kronprinsparet i arbeidet.

Imidlertid er ikke dronningen helt kvitt følelsen av kun å være til pynt.

– Det har irritert meg. For eksempel når man er ute på et offisielt oppdrag, så hender det at pressen ikke skriver om det som foregår, men bare om det man har på seg. Det er meget skuffende, sa dronningen i et intervju med NTB i februar.

– Kvinne av sin tid

Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.

– Men Sonja utvidet det. Hun er en kvinne av sin tid og har et mye større felt å spille på, sier Isaksen.

I ungdommen konkurrerte dronningen med gutta i sport og idrett. Senere ble hun oberst i Forsvaret.

– I et lengre perspektiv vil det hun har gjort, være normdannende for framtiden. Hun har hamret ut at dronningen skal ha en aktiv rolle, ha eget kontor og delta. Kronprinsesse Mette-Marit blir ikke nødt til å skape sin egen rolle på samme måte, konkluderer Isaksen.