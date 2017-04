Trump støtter TV-vert anklaget for seksuell trakassering

President Donald Trump sier at han ikke tror den profilerte TV-verten Bill O'Reilly har gjort noe galt.

Ifølge The New York Times har Fox News-verten betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som blant annet har beskyldt ham for seksuell trakassering.

67-åringen er Fox News' mest populære programleder med showet «The O'Reilly Factor». Etter avsløringene har tolv av de største annonsørene trukket reklamene sine fra programmet.

Les også: Fox News-anker angrer på Nils Bildt-intervju

USAs president Donald Trump har nå kommentert anklagene:

– Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, sier Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket.

FOX-FAN: USAs president Donald Trump er en kjent tilhenger av TV-kanalen Fox News. Foto: Evan Vucci , AP

Programlederen har ikke nektet for å ha gjort det han er anklaget for, men i en uttalelse etter avsløringene sier han at kjendisstatusen hans gjør ham sårbar for søksmål fra enkeltpersoner som ønsker å bli betalt for at han skal unngå negativ oppmerksomhet.

Les også: Fikk 170 millioner i sexskandale-sak

Beskyldningen strekker seg hele 15 år tilbake i tid. To av de fem sakene var kjent fra før, men New York Times sier de har avdekket ytterligere tre trakasseringssaker.

I to av dem skal det være snakk om seksuell trakassering, mens den siste dreier seg om utskjelling og verbal trakassering fra O’Reillys side.

Husker du? Fox-journalist etter Trumps blodige spøk: – Vil ikke be om unnskyldning