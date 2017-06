Trump angrep TV-anker: – Hun blødde etter en ansiktsløftning

I to tvittermeldinger torsdag går president Donald Trump til verbalt angrep på to amerikanske frokost-TV-verter. J.K. Rowling er blant de mange som reagerer.

Det er frokost-TV-programmet «Morning Joe» på kanalen MSNBC som denne gangen får føle den amerikanske presidentens vrede, nærmere bestemt programlederne Joe Scarborough og Mika Brezezinsky.

«Jeg hører «Morning Joe» som har dårlige seertall snakker stygt om meg (ser ikke på lenger). Så hvorfor kom lav IQ gale Mika, med psycho-Joe, til Mar-a-Lago 3 netter på rad rundt nyttårsaften og insisterte på å slutte seg til meg. Hun blødde voldsomt etter en ansiktsløftning. Jeg sa nei!», skrev Trump over to meldinger fra sin verifiserte Twitter-konto.

Torsdag morgen amerikansk tid svarte en talsperson for TV-kanalen MSNBC New York Times:

«Det er en trist dag for USA når presidenten bruker tiden på å mobbe, lyve og spy ut smålige angrep i stedet for å gjøre jobben sin».

Republikanernes leder i kongressen, Paul Ryan, kommenterte presidentens meldinger på en pressekonferanse torsdag:

– Det er klart jeg ikke anser det som en passende kommentar, sa han ifølge CNN.

Det mange reagerer ekstra sterkt på, er beskyldningen om at Mika Brezezinsky skulle være blødende etter plastisk kirurgi i ansiktet. Brezezinsky selv svarte ved å legge ut et bilde av en pakke med frokostblandingen Cheerios, som har slagordet «Laget for små hender» trykket på emballasjen.

Trump har ikke spesifisert hvilket innslag han reagerte på, men meldingen kom ifølge Los Angeles Times én dag etter et innslag der frokostvertene kritiserte en uekte Times-magasinforside som henger på Trumps private Mar-a-Lago-klubb.

BLE ANGREPET: TV-vertene Joe Scarborough og Mika Brzezinski på en premiere i New York i februar. Foto: Nicholas Hunt , AFP

Kommunikasjonssjefen for NBC Universal, Mark Kornblau, har også kommentert hendelsen på sin Twitter-konto:

«Jeg hadde aldri forestilt meg det skulle komme en dag der jeg tenkte for meg selv, «Det er under min verdighet å svare USAs president».

En av Trumps pressetalspersoner, Sarah Huckabee Sanders, stilte på Fox News torsdag og forsvarte Trumps tvittermeldinger. Hun hevdet at presidenten hadde blitt angrepet mange ganger.

– Dette er en president som bekjemper ild med ild, og som på ingen måte vil la seg mobbe av liberale medier, sa hun til Fox.

Blant kjendisene som har reagert, er «Harry Potter»-forfatter J. K. Rowling. Hun har også gitt Trump krass kritikk flere ganger tidligere. Denne gangen siterte hun Abraham Lincoln ved siden av skjermdumper av Trumps tvittermeldinger:

«Nesten alle menn tåler motstand, men om du vil teste en manns karakter, gi ham makt».

Under valgkampoen i fjor gikk Trump langt i å antyde at Fox-journalist Megyn Kelly hadde mensen under en presidentkandidatdebatt. Journalisten stilte flere kritiske spørsmål til Trump under debatten, og i et intervju med CNN i etterkant gikk han kraftig ut mot debattlederen:

«Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes. Blod kom ut av hennes «wherever».