Slik reagerer kjendiser på Trump-videoen

Det er ikke bare republikanske politikere som er kritiske til Donald Trump etter videoen der han snakker om kvinner og sex. Også kjendisene reagerer.

– Kvinner, vi er ikke oppblåsbare bruk-og-kast-dukker for menns nytelse, tvitrer artisten Cher.

Hun er én av en rekke kjendiser som har tatt til Twitter etter at Washington Post lekket Donald Trumps skandale-uttalelser i en video fra 2005. Der sier Trump blant annet at kvinner lar deg gjøre hva som helst når du er kjendis. «Grip dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst», sier han.

I et publisert videoklipp går skuespiller Robert De Niro i strupen på Trump. Han sier blant annet:

«Han er så dum. han er en hund, en gris, han vet ikke hva han snakker om, han er en nasjonal krise, han er en skam for dette landet. Det gjør meg så sint at dette landet har nådd det punktet at denne idioten har endt opp der han er.», sier De Niro i klippet, som opprinnelig skal ha blitt laget i forbindelse med en kampanje.



«Han sier at han vil slå folk i ansiktet, vel, jeg vil slå han i ansiktet. Vil vi ha denne mannen som president? Jeg tror ikke det. Jeg bryr meg om retningen til dette landet, og jeg er veldig bekymret at det går i feil retning med noen som Trump. Hvis du bryr deg om fremtiden, stem på den»

Eksperter om skandale-uttalelsene: Dette kan felle Trump

Variety har samlet inn flere av kjendisreaksjonene. I tillegg til Cher, er skaper av og skuespiller i TV-serien Girls Lena Dunham, blant dem som reagerer.

– Vi trenger bedre undervisning for våre døtre. Vi trenger bedre leksjoner fra vår president, tvitrer Lena Dunham, skaper av og skuespiller i TV-serien Girls.

TRUMP-KRITISK: Lena Dunham, kjent fra TV-serien Girls, er blant kjendisene som har tatt til Twitter etter at Washington Post lekket sin Trump-video. FOTO: Richard Shotwell / Invision / AP

Rolling Stones ba Trump slutte å spille låtene deres: Trump gir blaffen

Debra Messing, kjent fra serien Will & Grace, er også blant kritikerne, skriver New York Daily News. Messing viser til opptaket og stiller spørsmålet: Presidentaktig?

Trakk støtte



Skuespiller Aaron Paul, kjent fra TV-serien Breaking Bad, er tilsynelatende fornøyd med den lekkede videoen:

GLAD: Skuespiller Aaron Paul. FOTO: Mike Coppola / AFP

– Jeg er så glad nå! Ha det bra, Donald. USA har blitt reddet, tvitrer han.

Flere republikanske politikerkolleger av Trump har også reagert kraftig på videoen. Blant dem er Jeb Bush som på Twitter skriver at han «som bestefar til to dyrebare jenter» ikke finner noen unnskyldning for Trumps kommentarer.

Jason Chaffetz ble det første republikanske kongressmedlemmet som trakk sin støtte til Trump. Han begrunnet det slik intervju med CNN:

– Jeg har en 15 år gammel datter. Tror du jeg kan se henne i øynene og støtte Trump etter dette?

CNN-anker: Trump prøvde å kysse venninne

Støtende



Artisten John Legend tvitrer på sin side følgende:

– Du trenger ikke å ha døtre eller barnebarn for å synes Trumps kommentarer er støtende. Det er en merkelig, unødvendig kvalifikasjon.

Days of Our Lives-skuespiller Lisa Rinna reagerer også, melder US Weekly. Rinna skriver: «Trump. You're fired!» – en kommentar Trump selv ble kjent for i TV-serien The Apprentice.

Etter lekkasjen tok Trump tok også til Twitter. I en video beklager han skandale-uttalelsene, som ble gitt i 2005.

– Jeg har aldri sagt at jeg er en perfekt person eller at jeg har prøvd å være noen som jeg ikke er. Jeg har sagt og gjort ting som jeg angrer på, og det jeg sa som ble offentliggjort i dag i en mer enn ti år gammel video, er av dem, sier han.