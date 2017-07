J. K. Rowling langet ut mot Trump etter misvisende videoklipp

I en rekke meldinger på Twitter raste Harry Potter-forfatteren etter at Trump ignorerte en liten gutt i rullestol. Men det var ikke hele sannheten.

Fredag delte forfatter J. K. Rowling et klipp av Donald Trump som tilsynelatende ignorerer en liten gutt i rullestol som strekker hånden opp mot presidenten.

Hun følger opp med en Twitter-tirade på hele åtte innlegg for sine over 11 millioner følgere, hvor hun lar kritikken hagle.

– Trump imiterte en funksjonshemmet reporter. Nå later han som om han ikke ser et barn i rullestol, som om han er redd for å bli smittet av tilstanden hans. Dette narsissistiske monsteret verdsetter bare han selv og sine bleke refleksjoner. De funksjonshemmede, minoriteter, transpersoner, de fattige, kvinner (med mindre de er relatert til han via blod, og derfor hans kreasjoner) er behandlet med forakt fordi de ikke ligner Trump, skriver Rowling.

TRUMP-MOTSTANDER: Forfatter J. K Rowling gikk hardt ut mot Trump fredag da kan tilsynelatende ignorerte en gutt i rullestol. Det viste seg å være helt feil. Foto: Carl Court , AFP

Hun forteller at videoklippet gjør ekstra sterkt inntrykk på henne fordi moren hennes satt i rullestol.

– Så slående, og så grusomt, at Trump ikke kan få seg til å håndhilse på en liten gutt som bare til ta på presidenten, avslutter hun tiraden.

Problemet er bare at Trump faktisk hilste på gutten. Videoklippet Rowling delte var etter en tale, men et klipp fra starten av talen viser at det første Trump gjør når han kommer inn i rommet, er å sette seg ned på huk for å prate med gutten.

Det har ført til massiv kritikk mot Harry Potter-forfatteren, blant annet fra TV-personlighet Piers Morgan.

Twitter-innlegget med videoen av Trump som Rowling delte, har blitt slettet, men forfatterens tirade ligger fortsatt ute. Hun har foreløpig ikke kommentert saken etter at det viser seg at Trump faktisk håndhilset på gutten.

Rowling har en lang historie i å kritisere Donald Trump, både før og etter han ble valgt til president. I desember 2015 delte hun en Twitter-post som sammenlignet Trump med den onde trollmannen Voldemort, hvorpå hun skrev «så grusomt. Voldemort var aldri i nærheten av så ond».