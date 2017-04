Flere brudd på helsekrav i Trumps feriepalass

Dårlig nedkjølt kjøtt, «potensielt farlig rå fisk» og manglende håndhygiene hos de ansatte var noe av det helseinspektørene fant da de kontrollerte kjøkkenet ved den amerikanske presidentens luksuspalass i Florida.

Etter at Donald Trump ble tatt i ed som USAs president har han tilbrakt mange helger i palasset sitt Mar-a-Lago på Palm Beach i solskinnsstaten Florida.

Japans statsminister Shinzo Abe og Kinas president Xi Jinping er blant dem han har tatt med seg til feriestedet.

Bare noen dager før den japanske statsministerens visitt i februar rapporterte helseinspektører funn av det de mente var «potensielt farlig rå fisk» og mat som var oppbevart i altfor varme kjøleskap.

BESØK: Trump tok med seg hele følget på middag på luksusresorten under besøket til Japans statsminister Shinzo Abe. Foto: Carlos Barria , Reuters

Til sammen fant inspektørene 10 brudd på den eksklusive klubbens kjøkken under en kontroll 26. januar i år, ifølge CBS News.

Det var The Miami Herald som omtalte bruddene først.

Helseskadelig

Rapportene som ligger ute på delstatens egne nettsider viser at restauranten har oppfylt minimumskravene under alle de seks kontrollene som har blitt utført siden juni 2014. Samtidig har inspektørene pekt på flere brudd under hver kontroll – både alvorlige og mindre alvorlige:

• To av kjøleskapene holdt en så høy temperatur at inspektørene mente maten kunne være helseskadelig. Skinken hadde en temperatur på nesten 14 grader, og kyllingen lå i et kjøleskap med nærmere ti grader. Ifølge en ansatt var grunnen til den høye temperaturen at noen hadde satt kjøleskapene på feil innstilling ved en feiltagelse, skriver CBS News.

Les også: Trump viser muskler: Presidentens triumfdøgn

• Fisk som vanligvis serveres gjestene rå hadde ikke vært gjennom det som er nødvendig for å drepe bakterier, og inspektørene krevde at de ansatte kokte fisken eller kastet den i søppelet.

• Det fantes ikke varmt vann i vasken hvor de ansatte vasker hendene sine. I tillegg var det ingen skilt på toalettet til de ansatte som minnet om god håndhygiene, som myndighetene krever.

Beordret Syria-angrep under dessert

Donald Trump kjøpte eiendommen i solskinnsstaten Florida i 1985. Da gjorde han samtidig om eiendommen til en privat klubb.

Mar-a-Lago er nå et hotell og resort for medlemmer av Mar-a-Lago Club. Prisen for et medlemskap er 200.000 dollar. I tillegg kommer 14.000 dollar i årsavgift.

Det var blant annet herfra Trump ga ordre om luftangrepet på Assads flybase i Syria forrige uke. I et intervju med TV-kanalen Fox tidligere denne uken fortalte den amerikanske presidenten at han beordret angrepet mens han spiste dessert med Kinas president Xi Jinping.

Det var også fra Mar-a-Lago Trump tidligere i år tvitret anklagene om at tidligere president Barack Obama hadde beordret telefonavlytting av Trump-tårnet i New York.