Arnold Schwarzenegger i ny Twitter-krangel med Donald Trump

Arnold Schwarzenegger ble kritisert av Donald Trump etter at han trakk seg som programleder for «The Celebrity Apprentice». Nå slår han tilbake.

Fredag ble det kjent at Schwarzenegger trekker seg som programleder for NBC-programmet «The Celebrity Apprentice» etter bare én sesong. I en uttalelse gjengitt av Hollywood Reporter sa han at han elsket å jobbe i NBC og at han vil gjøre det igjen i et program «som ikke har denne bagasjen».

Bagasjen han sikter til, er USAs president Donald Trump, som fortsatt var produksjonsleder for programmet da Schwarzenegger takket ja til jobben i 2015, noe Schwarzenegger først ble kjent med senere.

Trump, som også var leder for programmet før Schwarzenegger, tok i kjent stil til Twitter da det ble kjent at sistnevnte hadde trukket seg.

«Han fikk sparken av sine dårlige (patetiske) seertall, ikke av meg. Trist slutt på et fantastisk show», skriver presidenten lørdag.

Knappe 40 minutter senere responderte Schwarzenegger.

«Du bør vurdere å ansette en ny vitseforfatter og en faktasjekker», tvitrer han til presidenten.

De to har også tidligere vært i en Twitter-krangel i forbindelse med «The Celebrity Apprentice». Etter premieren på den nye sesongen i januar falt seertallene med 44 prosent sammenlignet med året før, ifølge People.

Trump tvitret noen dager senere at Schwarzenegger ble knust sammenlignet med «seertall-maskinen DJT», som referer til ham selv.

– Jeg ønsker deg lykke til og håper du vil jobbe like aggressivt for hele det amerikanske folk som du har jobbet for dine seertall, svarte Schwarzenegger den gang meldte People.

Schwarzenegger, som er tidligere republikansk California-guvernør, har markert seg som en sterk kritiker av Trump. Da Washington Post publiserte en omstridt video hvor Trump snakker om kvinner og sex før valget i fjor høst, tvitret Schwarzenegger at han for første gang siden han ble amerikansk statsborger i 1983 ikke ville stemme på republikanernes presidentkandidat.

