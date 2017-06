Dommeren annullerer Cosby-rettssaken

Juryen kom ikke til enighet, Cosby-rettssaken blir annullert av dommeren.

Etter 52 timer med diskusjoner over seks dager klarte ikke juryen på tolv å komme til enighet om en kjennelse. Dermed blir hele rettssaken mot komikeren annullert av dommer Steven O'Neill, skriver NBC.

Cosby stod tiltalt for å ha dopet ned og forgrepet seg på 44-årige Andrea Constand i Philadelphia i 2004.

Hovedvitnet i Cosby-saken: – Jeg ville at det skulle stanse

Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for etter at rundt 60 kvinner stod fram og anklaget komikeren for overgrep.

Under juryens forhandling sendte de gjentatte ganger spørsmål om bevisene og tiltalen til dommeren. På dag fire fortalte de dommeren at de stod fast, og det endte altså med at de ikke klarte å komme til enighet.

Aktorene i saken har uttalt at de ønsker en ny rettssak mot Cosby, som fortsatt er tiltalt for tre tilfeller av overgrep.