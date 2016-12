Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016

2016 avsluttet nitrist etter at meldingen om at nok en kjendis og stor artist er død.

Dødsfallet til George Michael (53) føyer seg inn i en rekke med internasjonale kjendiser som har forlatt verden det siste året.

Flere har også påpekt dette i sin hyllest til popikonet. Blant dem er Madonna, som ber hele 2016 om å «dra til helvete».

Her er noen av dødsfallene som har preget året som har gått:

David Bowie

To dager etter å ha gitt ut sitt siste album, døde den britiske artisten David Bowie 11. januar. I 18 måneder hadde han holdt kampen mot kreften skjult for omverdenen da han døde omgitt av sin familie, 69 år gammel.

Han brukte de siste månedene på å fullføre sitt siste studioalbum, som fikk en svært varm mottakelse.

Alan Rickman

De færreste visste at han var kreftsyk, men 18. januar tapte den britiske skuespilleren kampen mot kreften, 69 år gammel.

Alan Rickman er kjent fra en rekke store filmer, ikke minst som karakteren Severus Slur i «Harry Potter».

Publikum husker ham også fra rollen som Harry i den evige juleklassikeren « Love Actually» – mannen som faller for sin mystiske kollega, og som sårer sin kone Karen (spilt av Emma Thompson) ved å kjøpe en svært personlig julepresang til sin unge flørt.

Glenn Frey

DØD: Gitarist Glenn Frey under en konsert i Monaco i 2011. Foto: , Reuters

Gitaristen Glenn Frey var en av de originale medlemmene i det amerikanske rockebandet The Eagles. Etter å ha kjempet mot sykdom i flere måneder, døde han 18. januar. Han ble 67 år gammel.

Frey medforfattet bandets største hits, deriblant «Hotel California», «Take It Easy», «Tequila Sunrise», «Desperado» og «Heartache Tonight».

Johan Cruyff

FOTBALLEGENDE: Johan Cruyff døde 24. mars i år. Dette bildet er fra Camp Nou i Barcelona i 2009. Foto: Manu Fernandez , AP

Den legendariske fotballspilleren og treneren døde 24. mars. Fem måneder tidligere hadde han blitt diagnostisert med lungekreft.

Kjent for sin ikoniske drakt nummer 14 og «Cruyff-finten», er nederlenderen å anse som en av fotballhistoriens beste spillere. Han scoret i årene 1964 – 1973 190 mål for Ajax, og ble i 1974 kåret til VMs beste spiller.

Dagen etter sin død ble Cruyff etter 14 minutter hedret i fotballkampen mellom Nederland og Frankrike med ett minutts stillhet.

Prince

Få dager etter at Prince ble innlagt på sykehus og avlyste konserter, kom nyheten om at den verdensberømte musikeren var død – 57 år gammel.

Artisten ble funnet livløs i en heis i sitt eget hjem i Minnesota 21. april.

Både her hjemme og rundt om i verden var fans og kjendiser i dyp sorg etter dødsfallet. Blant dem var superfanen Christer Falck og Ida Nielsen, som i seks år spilte bass for Prince.

Muhammad Ali

Den amerikanske bokselegenden hadde levd med Parkinsons sykdom i flere år da han døde 3. juni. Han ble 74 år gammel.

Muhammad Ali regnes som en av tidenes beste boksere og er trolig den mest kjente av dem alle. Han slo gjennom internasjonalt da han vant lett tungvekt under OL i Roma i 1960.

Samme år ble han profesjonell, og i 1964 ble han verdensmester i tungvekt, bare 22 år gammel.

Gene Wilder

WILLY WONKA: Gene Wilder var den første som fikk spille i den lilla kåpen i «Charlie og sjokoladefabrikken» fra 1971. Foto: , PARAMOUNT PICTURES

Den amerikanske skuespilleren var 83 år da han døde i sitt hjem i Connecticut 29. august.

Gene Wilder har vært å se i filmer som «Young Frankenstein», «Blazing Saddles» og den første «Charlie og sjokoladefabrikken».

Han ble diagnostisert med Alzheimers tre år tidligere, men ønsket å holde sykdommen skjult for omverdenen.

Leonard Cohen

Den kanadiske sangeren Leonard Cohen var 82 år gammel da han døde i sitt hjem i Los Angeles 7. november.

Senere kom det frem at han døde etter et fall tidligere på natten.

Kun uker før dødsfallet sa Cohen i et intervju med The New Yorker at han var klar for å møte døden. På samme tid ga han ut platen «You Want It Darker», som fikk en firer på terningen av VGs anmelder.

Andrew Sachs

KOMIKER-DUO: Andrew Sachs (t.v.) som kelneren Manuel i TV-serien «Hotell i særklasse». Her sammen med serieskaper John Cleese i rollen som Basil Fawlty. Foto: TT

23. november døde den tysk-britiske skuespilleren etter å ha slitt med sykdom over lengre tid. Han døde på et sykehjem, etter å ha vært dement de siste fire årene.

Sachs er mest kjent som den spanske kelneren fra suksesserien «Hotell i særklasse», som handler om det fiktive hotellet Fawlty Towers på den engelske sørkysten.

Zsa Zsa Gabor

19. desember døde Hollywood-legenden Zsa Zsa Gabor, 99 år gammel.

Hun ble kjørt til sykehus med hjerteinfarkt, men livet stod ikke til å redde for skuespilleren som allerede i 2010 uttalte at hun ville dø hjemme.

Filmkjennere husker henne best for innsatsen i filmer som «Moulin Rouge» fra 1952 og «Touch of Evil» fra 1958, men er i dag kanskje mest kjent for sin fargerike livsstil og mange ekteskap.

George Michael

Den britiske 80-tallshelten sovnet stille inn i sitt hjem i London første juledag. Ifølge manageren Michael Lippman døde han som følge av en hjertefeil.

Han ble kjent da han på 80-tallet brøt gjennom med popduoen Wham!, som blant annet har julehiten «Last Christmas», men gjorde det senere også stort som soloartist.

Superstjernene Elton John, Madonna og Bryan Adams er blant de som nå er i sorg - og som hyller George Michael for både musikken og vennskapet.

Norske kjendiser



Også i Norge har flere kjendiser gått bort i 2016.

Blant dem var den folkekjære skuespilleren Sossen Krohg, som 12. februar sovnet inn med familien rundt seg, 92 år gammel.

Krohg ble kjent for et stort TV-publikum da hun gjennom 12 år spilte rollen som matriarken Astrid Anker-Hansen i «Hotel Cæsar».

18. juni ble artisten, skuespilleren og teaterkomponisten Sverre Kjelsberg (69) funnet død i sitt hjem i Tromsø.

Sverre Kjelsberg var mest kjent som bassist og vokalist i gruppen The Pussycats, og for sin deltakelse sammen med Mattis Hætta i Eurovision Song Contest i 1980 med låten «Samiid Ædnan».