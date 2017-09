Disse dukket opp på kulturministerens minglefest

Til tross for mye kritikk i sosiale medier, var det ingen sure ansikter å spore da regjeringen med kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen, inviterte til hyllest av den norske kultureliten tirsdag.,

– En flott fest og hyggelig for oss som sitter å jobber så mye alene. Jeg tror kanskje at den dummeste sitter på en eller annen Robisonøy, sier krimforfatter Unni Lindell til VG med klar adresse til Christer Falk.

– Spennende å se hvem som faktisk dukker opp. Det er vel nesten det flaueste man kan stille opp på, skrev forlags- og plateselskapsmann Christer Falck i en diskusjonstråd på Facebook i forrige uke.

– Jeg synes det er viktig å være her – og med en slik uttalelse som dette blir det i hvert fall helt greit å være her, fortsetter Unni Lindell.

Sammen med rundt 250 artister, kulturpersonligheter og deres støtteapparat, hadde hun funnet veien til regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo. Felles for dem alle sammen var at de har markert seg utenfor landets grenser og satt Norge på det kulturelle kartet. Men det var et initiativ utløste en stor debatt i sosiale medier med med negativ slagside.

– De som er sure, får bare sitte hjemme og være sure. Jeg er storfornøyd med denne festen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG tirsdag kveld.

– Jeg synes det er stas og bli invitert og er glad for dette initiativet og ser ikke noe negativt i å være med på dette, sier mannen bak Secret Garden og Bobbysocks, Rolf Løvland til VG.

Skuespiller Kåre Conradi, som ved siden av suksess på norske scener også blant annet har gjort seg bemerket på de skrå bredder i London synes regjeringens fest, er et flott initiativ.

– For meg som er opptatt av kultur er det viktig å være her, sier Conradi.

– Vi som er kunstnere er jo sosiale vesener og får ofte mye ut av kunstneriske samvær som dette, slår maleren Vebjørn Sand fast.

Filmskaperen Margreth Olin takket ja til invitasjonen, men ikke bare for å være til stede og feire.

– Jeg vil gjerne høre hva regjeringen tenker fremover og hvilken betydning kulturen skal ha. Det gjelder ikke minst dokumentarfilmen, sier Ohlin med et smil

– For meg er dette en viktig fest fordi jeg tenker at her er det mulig å knytte nye kontakter, sier filmregissør Erik Poppe som snart er aktuell med filmen om Per Fugelli.

Magne Furuholmen mente det var mange fine folk på festen, men var samtidig overrasket over at det var så mange til stede.

– Jeg hadde trodd det var en mye mindre fest, sier han.

Lenge før Magne Furuholmen og aha gjorde stor suksess på den internasjonale pophimmelen, tok barnestjernen Anita Hegerland store deler av Europa med storm.

– Veldig hyggelig å bli invitert, sier Anita Hegerland som også hadde tatt med seg en CD med sine gamle sanger i gave til kulturministeren

– Ingen andre har gjort dette før – og det var på høy tid, mener forfatteren Erlend Loe om regjeringens fest.