Dette er årets bilde 2016

Aleksander Nordahl fra Dagens Næringsliv knipset årets bilde i et utbombet Øst-Aleppo.

Pressefotografenes Klubb premierte det siste årets beste bilder i Oslo fredag, med «årets bilde» som den aller gjeveste prisen.

Den vant Dagens Næringsliv-fotograf Aleksander Nordahl for et bilde fra krigen i Syria, nærmere bestemt Øst-Aleppo, fra det som tidligere var en travel handlegate.

I juryens begrunnelse heter det:

«Årets bilde er preget av en stille dramatikk, der dagliglivet går videre mellom ruinene. Bildet forteller om et folk som for få år siden opplevde et høyt velstandsnivå. Siden ble alt kaos. Fotografen har evnet å manøvrere i dette kaoset, å fange et tidsbilde av en situasjon som likevel oppleves så gjenkjennelig. Tre pent kledde mennesker står foran en port, med veske og handleposer. Rundt dem er alt i oppløsning. Bildet bæres av kontrastene, både visuelt og symbolsk. Det er intuitivt, sykt og svært sterkt. Årets beste bilde er likevel fylt av en utrolig verdighet».

Nordahl har også tidligere vunnet prisen for årets bilde. I 1999, da han var ansatt i Dagbladet knipset han bildet som fikk tittelen «100 meter fra sikkerheten», et bilde tatt på en reportasjereise i Kosovo.

Årets fotojournalist ble Odd Reidar Andersen fra AFP, og årets videojournalist ble Anders Melchior, som er praksisstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

VGs Annemor Larsen, Kristoffer Kumar og Hilde Kristine Misje vant prisen for årets reportasje med «Mors hjerte». Juryen beskriver reportasjen som autentisk og veldig sterk, samtidig nært og rørende, med god dramaturgi.

Reportasjen handler om hjertesyke Line Marie Hansen (24) som drømmer om å få barn, noe som kan koste henne livet.

VG vant flere priser under utdelingen. I kategorien «Dagligliv i Norge» vant frilanser Katinka Hustad førsteprisen for reportasjen «Før brudevalsen». I dokumentarkategorien vant VG Helg alle tre prisene. Førstepremien gikk til frilanser Helge Skodvin for reportasjen «Det bløde landet», etterfulgt av Therese Alice Sanne (også frilanser) for «Håp i havet», og «En dans for Groruddalen» av Katinka Hustad som også er frilanser for VG Helg.

Kristoffer Kumar har også foto på årets fotodokumentar, «Arctic Superstar». Den handler om den samiske rapperen Nils Rune Utsi, også kjent som SlinCraze. Filmen er regissert av Simen Braaten, og produsert av Indie Film for NRK.

