Markus Bailey blir musikalstjerne

Markus Bailey (24) kjenner på nervene før han debuterer på teaterscenen til høsten.

Markus Bailey (24) debuterer som musikalstjerne når musikalen «The Book of Mormon» settes opp på Det Norske Teatret i Oslo i september.

– Jeg er litt redd, innrømmer Bailey til VG.

Musikalen er religionssatire og handler om to unge mormonere som blir sendt til Uganda for å spre Guds ord. De støter på utfordringer når de møter lokalbefolkningen, deriblant krigsherren «General Ræv Føkkings Naken», som Bailey spiller.

– Rollen er stikk motsatt av det jeg er. Han er en general som omskjærer kvinner og dreper folk. Det er en utfordring å lage humor av det, men man må kunne tulle med slikt også, sier Bailey.

MUSIKAL: Kristoffer Olsen og Frank Kjosås skal spille hovedrollene i musikalen «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret. Vidar Magnussen har regi. Foto: Siren Høyland Sæter , Det Norske Teatret

«The Book of Mormon» hadde premiere på Broadway i 2011, og senere ble den satt opp på West End i London.

Frank Kjosås (35) og Kristoffer Olsen (31) skal spille hovedrollene i musikalen, som er skrevet av skaperne bak tegneserien «South Park».

Det er skuespiller Vidar Magnussen som står for regi, mens forfatter Are Kalvø oversetter musikalen til norsk.

Bailey har aldri stått på en teaterscene tidligere, sett bort ifra skolerevyen på videregående i Bærum. Han håper å kunne plukke opp noen triks fra de mer erfarne kollegene.

– Jeg er litt nervøs, men jeg er under vingene på Norges flinkeste folk. Jeg satser på å lære så mye som mulig av dem, sier han.

KOMIKERE: Matt Stone og Trey Parker er skaperne bak musikalen «The Book of Mormon». De har også skapt TV-serien «South Park». Foto: Victoria Will , AP

Etter videregående var Baileys plan å bli skuespiller, og han begynte på skuespillerutdanning i Oslo. Men etter et halvt år fikk han tilbud om programlederjobb i Barne-TV på NRK, og da droppet han ut av skolen.

Etter Barne-TV gikk turen videre til TV 2, og han var programleder for «Idol» i 2016. Han har også vært deltager i «Skal vi danse» og «Mitt dansecrew».

SLIK ER VI VANT TIL Å SE HAM: Markus Bailey sammen med fjorårets «Idol»-vinner Marius Samuelsen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Nå er 24-åringen takknemlig for å ha fått sin første skuespillerrolle.

– Jeg vil underholde og være «entertainer», og da vil jeg lære mest mulig. Jeg lærte dans gjennom realityprogrammer, jeg sto på scenen som programleder og nå lærer jeg å synge og spille på musikalscenen, sier han.

– Jeg føler meg veldig heldig og tenker at jeg har hatt mye flaks. Men jeg har hørt at for å ha så mye flaks, så må man være flink. Så jeg satser på at det stemmer, sier han lattermildt.

Bailey er fortsatt i stallen til TV 2, men han vil ikke røpe hva slags planer han og kanalen har fremover.

