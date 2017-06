Derfor styrer «Åndenes makt»-Tom unna kjendiseriet

Tom Strømnæss (61) står i front for TVNorges mest populære program, men han dukker aldri opp på rød løper eller i «Skal vi danse». Det er det flere grunner til.

I tolv sesonger har han ledet det populære programmet som jakter på, og forsøker å finne svar på, uforklarlige fenomener.

Men ulikt mange av sine kolleger i TV-bransjen holder Tom Strømnæss en lav profil i offentligheten. Han er rett og slett bare «Åndenes makt»-Tom, et navn han for øvrig lever godt med.

– Det har jeg ikke noe imot! Den har jeg på en måte bedt om selv.

Han er et av TVNorges sikreste kort for å vinne seere, og har styrt «Åndenes makt»-skuta i tolv år på samme kanal. Han har vært innom andre konsepter på kanalen.

Startet med trav



– Jeg begynte med travsendinger, noe jeg i og for seg ikke hadde noe peiling på i det hele tatt.

– Kanskje det var tilfeldig at jeg havnet i TVNorge. Jeg ble invitert inn på audition for Dagens dobbel, en to minutters travsending som gikk etter nyhetene. De to andre som skulle på audition dukket ikke opp, så de tok den de hadde rett og slett.

Siden var han programleder for «Jakten på den sjette sans», og «71 grader nord», før han dro i gang med «Åndenes makt». Et program som fortsatt er kontroversielt, men det var langt verre før, skal vi tro Strømnæss.

– Til å begynne med satt latteren løsere da jeg fortalte hva jeg drev med. Mange insisterte på at det er tull og tøys. Etterhvert har hånlatteren forstummet. Det eneste argumentet folk kan komme på er at det hele er juks og fanteri og avtalt spill. Det er det selvsagt ikke.

– Hvorfor får dere ikke dokumentert noe?



– Vi håper i større grad på å fange opp situasjoner fremover. Hvis du søker «real ghost caught on tape» på YouTube får du 10.8 millioner treff. Tilliten til slik dokumentasjon er uansett svært skjør, så selv om vi skulle klare å fange noe på tape er det ikke sikkert det ville overbevist flere.

- Viktig å balansere



Programseriens ry og rykte er også en av grunnene til at den lavmælte hamarsingen holder en lav profil som kjendis, og sjelden er å se som talkshowgjest.

– Jeg har ikke hatt veldig behov for å være med på slikt, og aldri flagget høyt at jeg vil det, selv om jeg har blitt spurt om litt av hvert. En annen grunn er at når denne serien er såpass kontroversiell er det viktig å balansere dette stødig, sier Strømnæss og fortsetter.

Les også: «Åndenes makt»-nykommer: – Det klarsynte sier er ikke fasiten

KLARE IGJEN: Lena Ranehag og Tom Strømnæss sparker i gang enda en sesong med «Åndenes makt», den trettende i rekken. Foto: TVNorge

– Vi får mye useriøs kritikk og rykter etter oss. Min rolle som frontfigur da får være å være «i vater» og balanse på hva jeg stiller opp på, slik at dette ikke blir et sirkus det i det verste fall kunne blitt. Jeg tror ikke programmet ville tjent på at jeg var en medieklovn. Og det hadde jeg ikke likt personlig heller.

Sett denne? Norges skumleste steder

Blir kjent igjen



Gjenkjent på gata blir han okke som, og mange kommer bort for å slå av en prat også.

– Det har jeg vent meg til. I hvilken grad jeg inngår i slike samtaler avhenger litt av når på døgnet og når i uka det er. Hvis folk drikker seg til mot og tenker «nå skal han få høre det», er det ikke alltid entusiasmen er like stor. Men jeg prøver så godt jeg kan å ta slike henvendelser på alvor.

– Med et så populært program hender det ofte at folk kontakter dere med historier bare for å tulle, eller få oppmerksomhet?

– Jeg tror ikke «Åndenes makt» er programmet man søker deltakelse i for å få oppmerksomhet. Hvis man føler behov for å pynte på omdømmet sitt, er det nok ikke dét programmet man velger. Så det er faktisk ikke så mange slike henvendelser.

Rett før årets programmer på TVNorge ble offentliggjort ble det kjent at 61-åringen har startet et eget produksjonsselskap som overtar produksjonen av «Åndenes makt». Han avviser kontant at han har tatt kontrollen for å tjene mer penger.

– Nei, langt i fra. Det er en stor risiko å drive en TV-produksjon selv om «Åndenes makt» har vært en suksess. Så det har ikke vært noe motiv.

PS: Sesong 13, som starter til høsten er det Nordisk Film som har produsert. Strømnæss' selskap ViewMasters produserer fra og med sesong 14.