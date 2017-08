Kronprins Frederik nektet adgang til bar i Australia

Den danske tronarvingen ble stoppet av en dørvakt fordi han manglet legitimasjon.

49-åringen, som i mange år bar tilnavnet partyprinsen, slapp dermed først ikke inn på Jade Buddha Bar i den australske storbyen Brisbane i helgen, skriver avisen Courier Mail.

Etter et kvarters tid kom kronprinsen og hans følge tilbake med syv australske politifolk fra livvakttjenesten, som forsikret innehaveren om at australsk lov kunne settes til side for en dansk prins.

Strenge regler som skal beskytte mindreårige, betyr at mange australske delstater krever legitimasjon av alle som vil inn på utesteder om kvelden.

– Det skjer hele tiden, og det har vært et mareritt for turister. Prinsen er bare toppen av isfjellet. Det skjer hele tiden med vanlige folk, sier bar-medeier Phil Hogan.

Frederik er i Australia i forbindelse med en regattauke i delstaten Queensland, der Brisbane er hovedstad.

Den danske kronprinsen traff for øvrig sin australske kone Mary under OL i Sydney i 2000 – på en bar.