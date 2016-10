Kronprins Frederik av Danmark fikk nakkebrudd i trampolineulykke

Hoffet skriver i en pressemelding at de forventer at kronprinsen er fullt restituert etter tolv uker med nakkekrage.

Det skriver danske avisen Ekstrabladet.

– H.K.H Kronprinsen pådro seg i går ettermiddag et brudd i nakken i forbindelse med trampolinehopping ved et privat arrangement i en gymsal. Bruddet skal behandles med nakkekrage som kronprinsen skal ha på i omtrent 12 uker. Deretter forventes det at kronprinser er fullt restituert, opplyser hoffet i pressemeldingen ifølge Ekstrabladet.

Kronprinsen skulle egentlig vært i en tilstelning på Christiansborg slott i kveld, men må melde avbud, skriver Ekstrabladet. Der skulle han møtt deltagere fra både de olympiske leker, og paraolympics.

– Det er naturligvis kjedelig å ikke kunne delta på arrangementet i dag. Jeg hadde gledet meg til å feire de danske atleters store, historiske prestasjon i Rio. Jeg ønsker deltagerne en god dag på Christiansborg, uttaler kronprinsen i pressemeldingen.

Nordisk råd sendte i dag ut pressemelding om at Kronprins Frederik vil delta på Nordisk råds prisutdeling i november. Ifølge den danske avisen BT forventer hoffet at skaden ikke vil prege noen av de øvrige aktiviteter fremover. Prisen deles ut i DR Koncerthus, og både Linn Ullmann og Geir Gulliksen nominert til litteraturprisen fra nordisk råd.