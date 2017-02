Damli og Foss rev villa uten tillatelse

Tone Damli og Markus Foss jevnet villaen fra 1924 med jorden. Det hadde ikke kommunen gitt tillatelse til.

Villaen ble revet tidligere i år, etter at paret kjøpte huset i mai 2015 for 9,4 millioner kroner. Fagansvarlig for kulturvern i kommunen Ingunn Stuvøy frarådet imidlertid riving med begrunnelse i at bygningen er kulturhistorisk interessant.

Ifølge skrivet er bygningen på tomten oppført i 1924. «Mansardtak med svai mot gesims og smårutede vinduer i øvre ramme samt karnapp viser jugendperioden», beskriver Stuvøy.

SKAL BYGGE NYTT HUS: Markus Foss og Tone Damli. Foto: Frode Hansen , VG

Nå har kommunen reagert på rivingen, skriver Budstikka.no.

«Det ble ved behandling av søknaden lagt til grunn at deler av bygget ville bli stående, men også deler ville måtte skiftes ut.» står det i brevet fra kommunen til Norprosjekt ifølge Budstikka. Men nå er altså hele huset borte.



Bærum kommune ble gjort oppmerksom på rivingen av huset gjennom et bilde i nevnte avis, og nå har de sendt brev til Norprosjekt AS, som leder byggeprosjektet.

Her kommer det frem at riving og nybygg er søknadspliktig. Norprosjekt AS har frem til 13. februar på å svare på henvendelsen.

VG har vært i kontakt med Norprosjekt AS, som ikke har noen kommentar til saken på det nåværende tidspunkt.

VG har ikke lykkes å få noen kommentar fra Damlis manager David Eriksen tirsdag kveld.