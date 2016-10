Dagsavisen-tabbe om Nordisk Råds Litteraturpris

På forsiden av Dagsavisen utnevnes Katarina Frostenson som vinneren av Nordisk Råds Litteraturpris - nesten ett døgn før vinneren skal offentliggjøres.

I kveld deles litteraturprisen ut i DR Koncerthus i København. Seremonien starter klokken 20.00, og det knyttes stor spenning til hvem som vinner prisen.

I hvert fall er det slik det er ment å foregå. Men i år har Dagsavisen endret litt på spillereglene: På forsiden av dagens papiravis står det at vinneren blir den svenske lyrikeren Katarina Frostenson.

Over to sider hevder Oslo-avisen at Frostenson er årets vinner av prisen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

«Jeg har sett den og det forstår jeg ikke fordi vinneren blir først offentliggjort i kveld!», skriver Louise Hagemann i en e-post til VG.

VG har ikke lyktes med å få tak i kulturredaktør Mode Steinkjer i Dagsavisen. Overfor Dagbladet virker han like overrasket som Hagemann.

– Det er ikke helt klart hva som har hendt, vi er i ferd med å gå opp dette nå, sier Steinkjer til avisen.