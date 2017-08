Dagbladet: Anne Kat. Hærland giftet seg

Anne-Kat. Hærland skal i dag ha giftet seg i all hemmelighet med ungdomskjæresten og trommeslageren Kåre Joao Pedersen.

Det er Dagbladet som melder dette. Dessuten har Anne-Kat Hærland tidligere i dag delt et bilde av seg selv og Pedersen på sin Facebook-profil.

Foto: Skjermdump

Dagbladet skriver at bryllupet fant sted i den kjente komikerens egen hage på Smestad i Oslo og at det bare var parets nærmeste venner som var invitert.

I et intervju med VG-Helg i fjor sommer fortalte Herland at hun hadde funnet tilbake til eks-kjæresten og tidligere samboer Kåre Joao Pedersen etter at de hadde vært fra hverandre i nesten 20 år.

– Det er veldig hyggelig, sykt deilig, sa hun den gang til VG Helg.

Kåre Joao har blant bakgrunn som trommeslager i rockebandet Kåre & the Cavemen.

Tidligere har Hærland vært gift med Espen Hauglid, og fra 2009 til 2012 var hun kjæreste med lydteknikeren Trond Kjørlaug.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Anne-Kat Hærland.