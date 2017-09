Countrykjempen Don Williams er død

Mannen bak hits som «Tulsa Time» og «It Must Be Love» har gått bort, 78 år gammel.

Don Williams, kjent som countrymusikkens «snille kjempe» døde fredag etter et kort sykeleie, skriver Rolling Stone.

I 2010 ble han innlemmet i countrymusikkens «Hall of Fame» i Nashville, etter en karriere som startet i 1971.

Williams sikret seg ikke mindre enn 17 nummer én hits på countrytopplisten i hjemlandet, storhetsperioden strakk seg fra 1974 til 1991.

Han pensjonerte seg etter en avskjedsturné i 2006, men gjorde comeaback fire år senere og turnerte igjen. I mars 2016 pensjonerte han seg for godt, 76 år gammel.

Williams ga ut sitt siste studioalbum «Reflections» i 2014. Williams var også med i to kjente filmer, «W.W and the Dixie Dancekings» og «Smokey and the Bandit 2».