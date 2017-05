Chris Cornell skal begraves i Los Angeles fredag

Den 52 år gamle sangeren og musikeren skal gravlegges under en privat seremoni på Hollywood Forever Cemetery.

Det bekrefter hans advokat Kirk Pasich overfor AP natt til mandag norsk tid.

Vokalisten i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, ble funnet livløs på hotellrommet etter en konsert i Detroit forrige uke.

Ifølge foreløpige medisinske undersøkelser tok sangeren sitt eget liv. Dette har imidlertid blitt avvist av familien, og enken har blant annet uttalt at han kan ha tatt mer av en reseptbelagt antidepressiva-medisin enn foreskrevet.

LENGE SAMMEN: Chris Cornell og Vicky Karayiannis var gift i 13 år og har to barn på 11 og 12 sammen. Her i 2007. Foto: , Reuters

Det skal foretas obduksjon og tas flere prøver for å fastslå dødsårsaken. Før helgen fortalte enken om sorgen og sjokket.

– Chris' død er et ubeskrivelig tap. Det lager et tomrom i mitt hjerte som aldri vil bli fylt, sa Vicky Karayiannis via familiens advokat.

På 17. mai var han ifølge henne sammen med barna sine på dagtid, før han fløy til Detroit for å spille det som ble hans siste konsert.

– Slik alle som kjente ham vet, var Chris en hengiven pappa og ektemann. Han var min beste venn. Hans verden sirkulerte rundt familien først, og dernest, selvsagt, musikken.

Under søndagens Billboard Music Awards tilegnet Imagine Dragons sin opptreden til den avdøde musikeren.