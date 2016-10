Advokat Morten Andreassens pengeflause fanget på TV

Advokat og manager for Cecilia Brækhus, Morten Andreassen, fikk en 500-lapp som ikke var hans mellom hendene. Nå etterlyser han eieren.

De siste dagene har et videoklipp med Andreassen blitt delt hyppig i sosiale medier.

Der ser man en ukjent mann miste en pengeseddel, hvorpå en kvinne plukker den opp og går etter ham.

Morten Andreassen stopper imidlertid kvinnen, får pengene hun nettopp har plukket opp og putter dem i sin egen lomme.

Lest denne? Elden og tidligere stjernemanager skal beskytte Kjendis-Norge

Dette skjer i bakgrunnen av et nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen sist torsdag, der den tyske boksepresidenten Thomas Puetz blir intervjuet i anledning boksekampen lørdag kveld.

VIL GI PENGENE TILBAKE: Morten Andreassen skriver på Facebook at personen som egentlig mistet pengene kan melde seg og få dem tilbake. Foto: Helge Mikalsen , VG

Morten Andreassen viser til at han har lagt ut en forklaring på Facebook. Etter at VG tok kontakt, skrev han et innlegg hvor han forklarer at han trodde pengene var hans, siden et silikondeksel på telefonen «flere ganger» dro med seg penger han hadde i lommen da han tok den frem.

«På et tidspunkt så jeg en 500lapp på bakken, akkurat der jeg hadde gått, og var overbevist om at det var min. Dette skjedde i bakgrunnen av et NRK intervju jeg hadde ansvaret for», skriver han.



I TV-innslaget ser man ikke at Andreassen går på stedet pengene ble mistet.

Den ukjente mannen som mister pengene går fra kameraet, mens Andreassen går i motsatt retning.

Andreassen – som i 2015 overtok managementansvar for Brækhus i fjor på vegne av sin arbeidsgiver, advokatfirmaet Elden – skriver videre at han har vært opptatt av andre ting enn å se på YouTube i helgen.

Så skriver han at han gjerne vil levere pengene tilbake.

«Det ser ut som det var ikke bare meg med silikondeksel i Østabanehallen denne dagen. Hvis rette eier leser dette, så kan du melde meg i innboksen, så skal du få pengene tilbake. I tillegg har jeg også gitt 1000kr til Kirkens Bymisjon. Jeg beklager, og oppfordrer herved VG til å gi klikkinntektene som idiotsaken deres vil generere til samme formål».

Les også: Morten Andreassen samlet inn penger til kronprins Haakons bursdagsfest

Andreassens sjef, advokat John Christian Elden, skriver følgende i en tekstmelding til VG.

– At han er så vimsete at han både strør om seg og tror at han har strødd om seg med en seddel som en forbipasserende plukker opp, overrasker meg absolutt ikke.

– Morten ble selvsagt fortvilet da han skjønte at det ikke var han som hadde mistet akkurat denne seddelen. Han håper den rettmessige eieren tar kontakt. Vi andre kan ikke annet enn å le. Det er jo hysterisk morsomt, det som vises på NRK-klippet, skriver Elden.

Morten Andreassen har hatt en rekke roller i artist-Norge før han begynte som advokat for John Christian Elden. Han er også daglig leder for Cecilia Brækhus' First Lady Promotion.

Han er fremdeles manager for Norges største hip hop-suksess, Karpe Diem.