Carrie Fisher døde av søvnapné og «andre faktorer»

Men rettsmedisinere kan ikke fastslå den endelige dødsårsaken til «Star Wars»-stjernen.

Den 60 år gamle skuespilleren døde i slutten av desember i fjor. Kun dager før hun døde ble hun lagt inn på sykehus etter et hjerteinfarkt på en flytur fra London til Los Angeles.

Men nå bekrefter altså rettsmedisinere at de endelige undersøkelsene viser at «Star Wars»-stjernen døde av søvnapné og «andre ubestemte faktorer».

De kan imidlertid ikke fastslå den endelige dødsårsaken, skriver AP.

Obduksjonsrapporten viser at skuespilleren hadde tatt flere medisiner før dødsfallet, men rettsmedisinerne kan ikke fastslå om dette bidro til hennes død.

Dagen etter døde også stjernens berømte mamma – skuespillerlegenden Debbie Reynolds, blant annet kjent for «Singin' In The Rain». Hun ble 84.

I januar ble mor og datter gravlagt sammen i Los Angeles.

