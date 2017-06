Lars-Kristian Eriksen tar kona i forsvar

Refser alkoholreklameloven og mener kona ikke var klar over regelen.

Fredag publiserte VG en sak om at blogger Caroline Berg Eriksen igjen har brutt alkoholreklameloven.

I et innlegg fra april poserer bloggeren ved siden av en flaske champagne på flere bilder. Et av bildene ble også lagt ut på Instagram. Helsedirektoratet har besluttet at det er brudd på alkoholreklameloven, og innlegget ble siden fjernet. Saken er nå avsluttet mellom partene.

Brudd for bloggeren: – Anders og jeg skal flytte fra hverandre

Var ikke klar over regel

I kommentarfeltet under saken har det kommet flere reaksjoner, blant annet fra Eriksens ektemann Lars-Kristian Eriksen. Han har skrevet en rekke kommentarer under saken.

Han ønsker ikke å uttale seg om saken til VG utover det han har skrevet i kommentarfeltet.

«I og med at flasken ble satt der på eget initiativ, helt uten påvirkning fra en tredjepart, anså vi det som uproblematisk. Det er også lov å vise litt skjønn», skriver han.

Han tar opp de to andre lovbruddene også, og medgir at han synes det var greit med det første bruddet i 2010. Lovbruddet i 2014, da bloggen hadde et banner med reklame for svensk cider, mener han var helt utenfor konas viten, og opplyser at den ble fjernet umiddelbart etter at de ble gjort oppmerksomme på den.

«Akkurat denne regelen som omtales i denne artikkelen tror jeg de færreste er klar over, det var i hvert fall ikke vi», fortsetter han.

Fikk du med deg dette? I 2015 innrømmet Eriksen å ha skrevet kommentarer på konas blogg under falske navn.

– Tåpelig

I kommentarfeltet blir redaksjonell omtale av alkohol tatt opp, og Øyvind Solstad i VG legger ved et utdrag fra Helsedirektoratets informasjon om alkoholreklameforbudet. Der fremgår det at denne type omtale ikke faller inn under forbudet såfremt det er presentert av en uavhengig redaksjon.

«Det du skriver der understreker bare hvor tåpelig den gjeldende loven er», svarer Eriksen.

Solstad svarer at det ikke er sånn at man kan bryte lover man synes er tåpelige.

«Akkurat denne delen av alkoholloven vil jeg tro de færreste kjenner til, den brytes relativt ofte, men bruddene får ikke noe oppmerksomhet. Unntatt nå da», svarer Eriksen.

I en kommentar skriver en person at loven er lik for alle, og at det er fordi Caroline Berg Eriksen ikke slipper unna. Til det kommenterer ektemannen:

«Det er mange som bryter denne delen av alkoholloven uten å bli forfulgt på noen som helst måte. Sånn apropos likhet for loven».

Eriksen har siden redigert den opprinnelige kommentaren, og lagt til at han på ingen måte mener alkoholloven i seg selv er tåpelig.



«Hadde altså ikke Gina Tricot betalt Caroline for å vise frem klær, ville det ikke vært et brudd på alkoholloven».

Les også: Caroline Berg Eriksen og Lars Kristian Eriksen latterliggjøres i Aftenposten-kryssord

– Får stå for hans regning

Det avviser fungerende avdelingsleder i Helsedirektoratet, Jens J. Guslund.

– Hva slags klær hun måtte promotere er oss uvedkommende. Vi er kun opptatt av eventuelle brudd på reklameforbudet mot alkohol, forteller han.

Han forteller at de er klar over at alkoholreklameloven brytes ofte, men at det ikke er ressurser til å følge med på enhver blogg og sosiale media.

– Det er overhodet ikke sånn at vi er ute etter Eriksen på noen som helst måte. Men det er forskjell på en som legger ut bilde av en flaske fra en ferietur på Facebook med et begrenset antall venner, og en som gjør det på en kommersiell blogg, sier han.

Han forteller at de både mottar tips og sjekker sosiale medier for lovbrudd. At Eriksens ektemann går ut mot loven, har han ikke så mye å si til.

– At han synes loven er tåpelig får stå for hans regning, vi forholder oss til loven, sier Guslund.

Han legger til at det kun alkoholomtale eller -bilder som skjer i markedsføringsøyemed som går under loven.

Flyttet i 2016: Her er Berg Eriksens nye villa