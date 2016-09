Her er Berg Eriksens nye Sarpsborg-villa

Blogger Caroline Berg Eriksen og ektemannen Lars-Kristian flytter til denne drømmevillaen i Sarpsborg.

Det skriver Berg Eriksn på bloggen sin fredag.

FLYTTER: Caroline Berg Eriksen og ektemannen Lars Kristian Eriksen er på flyttefot. Foto: FRODE HANSEN, VG

«Vi har altså kjøpt hus! Og det ligger i Sarpsborg, nærmere bestemt i Kulåsparken hvor jeg har så utrolig mange, fine minner. Det er så rart å tenke på at jeg skal flytte dit med min egen familie, disse husene som jeg så mange ganger har sett på og beundret. Huset vi har kjøpt er fra 1923 og det er virkelig helt nydelig. Du vet den følelsen du får når du VET at du har funnet noe som bare stemmer og som er hundre prosent riktig? Den følelsen er viktig når du er på husjakt, og den fikk vi umiddelbart da vi var og kikket på dette huset.», skriver Berg Eriksen.

Solgte i Siljan



Adjektivene som går igjen i annonsen er romslig, familievennlig, sentral, moderne og påkostet.

Nylig solgte hun og ektemannen, fotballspiller Lars-Kristian Eriksen, sin villa i Siljan i Telemark, som paret kjøpte i 2011. For drøye to uker siden opplyste ekteparet at de ikke visste hvor de skulle flytte.

Eriksen har spilt for Odd de siste årene. Paret ble for kort tid siden foreldre til datter nummer to.

Under prisantydning



Deres nye hjem i Sarpsborg kjøpte paret for 8,1 millioner kroner – 400 000 kroner under prisantydning, skriver Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte boligkjøpet.

I i fjor tjente hun 3,3 millioner på bloggvirksomheten sin.

Les også: Tallene som vipper «Fotballfrue» av bloggtronen