Caroline Berg Eriksen på kjendisgalla: – Første og siste gang jeg har kløft

Fotballfruen melker småbarnsmortilværelsen for alt den er verdt.

I kveld holdt Se og Hør sin årlige kjendisgalla på Chat Noir i Oslo.

En av dem som hadde forberedt seg godt og skaffet barnevakt var Caroline Berg Eriksen.

I ettermiddag blogget hun om dristig kløft og melkepupper i forkant av festen.

– Hvordan går det med melkesprengen?

– Det går bra! Jeg regner med at det er første og siste gang jeg har kløft, så jeg måtte benytte anledningen. Kjempegøy, sprudler bloggeren, som fødte datter nummer to for få uker siden og er nominert som Årets blogger.

KLAR FOR HYGGE: Elisabeth Andreassen. Foto: TROND SOLBERG

Bobbysocks-legenden Elisabeth Andreassen (58) var blant de første gjestene som ankom kjendisgallaen.

For snart fem måneder siden døde ektemannen Tor, etter 22 års ekteskap. Han ble 64.

– Det er tøffe tak, og absolutt ikke noe å anbefale, sier Andreassen til VG.

– Men jeg klarer å hygge meg. Kjærlighetskontoen er full, og jeg høster av den.

Bettan takker jobben og døtrene sine for at hun greier å holde seg i ånde.

– De gir meg energi. Og på denne festen treffer jeg gode kolleger.

En av dem er blogger og forfatter Linnéa Myhre.

– Jeg er her for Ari Behn. Han er høydepunktet. Stas fest.

Behnbruddet



KOM FOR ARI: Linnéa Myhre. Foto: TROND SOLBERG

Behn var kveldens konferansier. Han startet prisutdelingen med å si at han trodde det var en baktanke da han fikk invitasjonen av Se og Hørs redaktør.

– Og ganske riktig, vakre Ellen Arnstad spurte meg: «Kan du ikke være så snill å si bitte litt om årets mest omtalte brudd», forteller nyseparerte Behn.

– Så da: Kjærligheten, dere, den må dere aldri slutte å tro på. Så Noora og William ...

Latteren satt løst i salen før Behn la om litt:

– For meg har dette vært et vanskelig år. Et voldsomt år. Alt opp på harddisken på én gang. Men det verste er kanskje at Moss fotballklubb har rykket ned til 3. divisjon. I tillegg er flyplassen i Moss lagt ned.

Fra farm til fest



ORIGINAL: Ali Ahmad kom i pakistansk festantrekk, sammen med vennen Adeel Ahmed. Foto: TROND SOLBERG

Ali Ahmad (29) er fersk TV-kjendis og for første gang invitert til den årvisse festen.

Norskpakistaneren skilte seg ut på den røde løperen.

Egentlig skulle han vært i bryllup få dager etter at han flyttet inn på «Farmen».

Han hadde kjøpt seg nye klær for anledningen, en «shalwar». Nå kom den omsider til nytte.

– Jeg vil vise at jeg ikke trenger å gå i vanlig dress i enhver festlig anledning, sier 29-åringen, som er født og oppvokst i Oslo og jobber som analysekonsulent.

Ali er fortsatt med i «Farmen», som nå er inne i sin sjette uke på TV-skjermen.