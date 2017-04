Caroline Berg Eriksen og Lars Kristian Eriksen latterliggjøres i Aftenposten-kryssord

En av Norges største bloggere fikk kritikk fra uventet hold. Nå lover avisen å skjerpe rutinene.

Søndagens tosiders kryssord i Aftenpostens papirutgave er et av ukens høydepunkter for mange.

Sist søndag inneholdt det imidlertid en noe uvanlig meningsytring.

Da ble fasiten for foregående søndags kryssord presentert – med et bilde av tidligere «fotballfrue» Caroline Berg Eriksen og hennes ektemann Lars Kristian Eriksen, og følgende løsningssetning:

«Heldigvis er det ingen andre dyrearter som driver med noe så meningsløst som blogging»

– Haha. Jeg kan komme på mye som er like meningsløst i så fall. Det er rundt 50.000 unike brukere som leser Carolines blogg hver dag, sier Lars Kristian Eriksen til VG.

PROFILERT PAR: Caroline Berg Eriksen og Lars Kristian Eriksen, her på Elles sommerfest i 2013. Foto: TROND SOLBERG

Han påpeker at han ikke kjenner til andre dyrearter som kan lese og skrive.

– Sånn sett er jeg forsåvidt enig. Der har vi vært heldige, ler fotballspilleren.

Ikke opplevd maken



Ekteparet Eriksen har vært i mang en mediestorm og blitt gjenstand for mye negativ omtale siden Fotballfrue-bloggen startet i 2009.

Verbal kilevink via kryssord i stor avis er imidlertid en ny variant, selv for dem.

– Vi har ikke opplevd noe lignende før, og dette sier egentlig mest om Aftenposten. De har sikkert sine grunner, men jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det virker tanketomt.

(saken fortsetter under videoen)

United Influencers drifter Caroline Berg Eriksens blogg.

Deres daglige leder Julie Holst Berntsen forteller at de har kontaktet Aftenpostens ledelse, og blitt lovet at noe lignende ikke skal skje igjen.

SPYDSPISS: Caroline Berg Eriksen ble en av Norges første og største kjendiser fra bloggsfæren. Her på Se og Hørs kjendisgalla med kollegene Emilie «Voe» Nereng og Espen Hilton. Foto: TROND SOLBERG

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

Gunnar Johnsen, avdelingsleder for desk i Aftenposten, sier han selv ble overrasket da han ble oppmerksom på det inntrufne.

– Jeg oppfatter det som en glipp fra leverandøren av kryssordet, og det har jeg formidlet til vedkommende, forteller Johnsen.

– Sleivete



– Det er for så vidt lov for hvem som helst å påstå at noe er meningsløst, også blogging, men kryssord skal ikke være arena for debatt. Det fremstår som en meningsytring.

Johnsen medgir at problemstillingen er ny for ham.

– Det er første gang jeg har opplevd noe sånt i et kryssord. Jeg oppfatter det som en sleivete ytring, av typen som ikke skal forekomme igjen hos oss.

Aftenposten-sjefen sier han skjønner at det ikke er hyggelig å høre at det du driver med er meningsløst.

(saken fortsetter under bildet)

KRYSSORDET: Her fikk ekteparet Eriksen passet sitt påskrevet. (faksimile fra Aftenposten 2. april)

VARIG TOSOMHET: Caroline Berg Eriksen og Lars Kristian Eriksen i 2009, ikke lenge etter at de møttes. Nå har de to døtre sammen. Foto: MARTE VIKE ARNESEN

– Men det er ikke slik at Aftenposten mener at blogging er meningsløst, heller ikke det Caroline Berg Eriksen driver med.

Skal være harmløst



Johnsen lover at kryssordrutinene i Norges største papiravis skjerpes fremover.

– Vi har jo et ansvar for alt som kommer på trykk, så det er klart at etter et sånt tilfelle vil vi også kaste et ekstra blikk på disse tingene. Kryssord skal jo være en harmløs foreteelse. Men jeg ser ikke for meg at vi detaljsjekker alt som kommer vannrett og loddrett fremover.

Aftenposten føler ikke for å «legge seg flate» overfor ekteparet Eriksen.

– Men det var uheldig at dette kom på trykk. Det var ikke meningen å være fornærmende, sier Johnsen.