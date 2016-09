Caroline Berg Eriksen har lagt ut nytt magebilde

Caroline Berg Eriksen (29) hisset på seg mange da hun i 2013 blottet flat mage fire dager etter fødselen. Nå har hun gjort det igjen.

«Jeg er så lei av å lese artikler om hvordan en ekte kropp ser ut etter fødselen, eller hvordan man forventer at den skal se ut. Hvorfor er det greit for bare noen kvinner å poste bilder av kroppen sin, og ikke andre?»

Slik åpner teksten på et ferskt Instagram-bilde der toppblogger Caroline Berg Eriksen, toppblogger og nybakt mor, poserer i undertøyet bare fire dager siden hun fødte sin andre datter Náia.

I 2013 ante hun ikke hvor stor oppstandelse undertøysbildet skulle få da hun la det ut – også den gangen like etter fødselen.

Ikke bare hevet mange kritiske røster seg her til lands. «Fotballfrue», som hun den gangen fortsatt kalte seg, vakte oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. Hun ble blant annet intervjuet av amerikansk frokost-TV.

Den gangen uttalte den nybakte moren at selv om hun ikke angret på bildet, ville hun ikke gjort det igjen.

– Jeg føler at jeg har fått frem poenget mitt, uansett hva jeg gjør er det jo feil. Jeg så feil ut da jeg var gravid, før graviditeten og nå etter, skrev Berg Eriksen på Facebook den gangen.

Men nå har hun altså ombestemt seg. Det nye magebildet ble postet tidlig i morges, fredag. I løpet av en time strømmet det på med over 6000 «likes» og flere hundre kommentarer.

Mens de fleste kommentarene i morgentimene er positive og går ut på at Berg Eriksen «kan være stolt», at magen «skyldes stor innsats og hard trening» og at fansen «digger at hun gjør det igjen», mener andre at hun med dette bildet bidrar til at andre får enda mer å sammenligne seg med. «Trist, bare trist», skriver en skuffet tilhenger.

– Stolt av meg selv

«Dette er meg, og slik ser jeg ut etter å ha født mitt andre barn. Jeg er stolt av meg selv, og det har jeg all rett til å være. Det har du og! La meg bare påpeke at jeg aldri har vært ekstrem på trening eller dietter under graviditeten – jeg spiser godteri og sjokolade, men jeg har en balanse.», skriver bloggeren.

Bildet er tatt på soverommet i huset i Siljan, som Berg Eriksen og fotballektemannen Lars Kristian Eriksen solgte i går – dagen etter at tobarnsmoren og den nyfødte reiste hjem fra sykehuset i Skien.

KJENDISPAR: Caroline Berg Eriksen og Lars Kristian Eriksen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Berg Eriksen går altså rett på sak i følgeteksten til bildet, som er skrevet på engelsk.

«Slutt å sammenligne deg med andre, og stopp med å rette pekefingeren mot andre kvinner», lyder det fra 29-åringen, som i fjor tjente 3,3 millioner på bloggvirksomheten sin.

Det ferske undertøysbildet er ikke det første Berg Eriksen har postet etter fødselen. Hun har også lagt ut bilder med den nyfødte datteren utenfor sykehuset.

Magebildet er så langt ikke postet på bloggen, kun på Instagram, der hun har nærmere 360.000 følgere.

På bloggen har den nybakte tobarnsmoren ikke lagt skjul på at hun tårene sitter løst om dagen, fordi hun er så lykkelig over livet, og ikke minst over at fødselen er vel overstått.

«Herlighet, Nelia må jo tro at jeg har blitt helt rar. Det er ikke så enkelt å forklare henne at jeg gråter fordi jeg er glad», skriver hun.

Tidligere denne uken gikk også en annen toppblogger ut med budskap om kropp. Sophie Elise Isachsen (21) opplyste om at hun har gått opp 15 kilo, noe hun har et helt avslappet forhold til.

Provosert blogger



Da Berg Eriksen postet magebildet for tre år siden, provoserte hun enkelte andre bloggere.

– Jeg ser ikke poenget med å være sexy fire dager etter at man har født, og mener hun forfekter et forskrudd kroppsideal. Noen må si ifra om at det ikke er greit at en av damene unge jenter i dag beundrer mest er så kroppsfiksert at hun fire dager etter fødselen legger ut et bilde av seg selv i pin-up undertøy, mens andre kvinner med nyfødte barn sitter hjemme i bleier, og er i sjokktilstand, sa blogger-kollega Suzanne Aabel til VG den gang.

Aabels reaksjon var langt fra unik, og fotballfruen selv gjorde det klart at hun ikke var forberedt på mediestormen bildet kom til utløse.

Caroline Berg Eriksen har ikke besvart VGs henvendelser fredag morgen.