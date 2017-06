Caroline Berg Eriksen brøt alkoholreklameloven – igjen

Bloggeren har for tredje gang fått refs av Helsedirektoratet for å fronte alkohol i sosiale medier.

BRUDD: I dette innlegget poserer bloggeren med en flaske Moët. Innlegget er senere fjernet. Skjermdumpen hentet er fra Helsedirektoratets brev til United Influencers Foto: Skjermdump

I et blogginnlegg datert 20. april i år poserer Caroline Berg Eriksen ved siden av en flaske champagne.

Det har fått Helsedirektoratet til å reagere og varsle om at de ville vurdere å gi bloggeren pålegg om å fjerne innlegget eller i siste instans gi henne tvangsmulkt.

«Helsedirektoratet vurderer at deler av innholdet på deres nettside strider mot reklameforbudet i

alkoholloven», heter det i brevet fra Helsedirektoratet til United Influencers, som har Eriksen som blogger i sin stall.

– Det er klart at det er alvorlig å bryte regelverket. Vi vurderer alvorlighetsgrad i hvert enkelt tilfelle, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jens J. Guslund, til VG.

Kuttet og slettet



Etter henvendelsen fra Helsedirektoratet ble flasken kuttet bort fra bildene.

Men: I et nytt svar fra Helsedirektoratet opplyses det om at også glasset med alkoholholdig drikke omfattes av alkoholreklameloven.

Da ble innlegget slettet fra bloggen.

Det samme gjelder et av bildene som ble lagt ut på bloggerens Instagram-konto.

Caroline Berg Eriksen har ikke besvart VGs henvendelser. I United Influencers tilsvar til Helsedirektoratet, datert 18. mai, svarer agent Viola Wenaas Myrann slik:

«Caroline Berg Eriksen legger seg helt flat og beklager så mye».

Julie Holst Berntsen i United Influencers vil ikke svare på gjentatte spørsmål om hvordan champagneflasken havnet på bildene. Hun avviser at Eriksen har et samarbeid med produsenten.

– Med hensyn til denne konkrete saken har vi vært i tett dialog med Helsedirektoratet, og vår kontakt der, Jens Guslund, sier at de anser denne saken som avsluttet og at de har hatt en god dialog med United Influencers hele veien.

Det bekrefter også Guslund overfor VG.

– De la seg flate, dermed er saken avsluttet. Det var et brudd, men det er rettet opp igjen, forteller Guslund.

Tredje brudd

Eriksen ble først gjort oppmerksom på alkoholreklameforbudet i 2010 etter en sak i NRK.

Fire år senere dukker det opp et banner på bloggen med reklame for svensk cider. Forklaringen den gangen var at et svensk firma stod bak reklamen, og at de selv ikke var klar over annonsen før en leser tipset om det.

Den gangen sa Eriksens ektemann, Lars-Kristian Eriksen, at de tok hele ansvaret.

– Vi ønsker i likhet med dere at noe slik ikke skal skje, sa han.

Tre år senere bryter bloggeren altså forbudet igjen.

Blogginnlegget er i utgangspunktet et reklameinnlegg for klesmerket Gina Tricot, selv om etiketten på flasken er vendt mot kameraet på alle bildene.

Pressekontakt i Gina Tricot, Alexandra Davidsson, avviser et samarbeid med Möet Hennessy. Pressekontakten til champagneprodusenten, Karen-Sofie Stenzel, sier de ikke under noen omstendigheter betaler bloggere eller andre journalister for å skrive om deres produkter.

– Vi følger norsk alkohollov i tillegg til våre egne interne rettningslinjer, som også er svært strenge, sier hun.

Hun forteller at de heller ikke har sponset Gina Tricot.

INSTAGRAM: Også her ble det postet et bilde av Moët-flasken. Også her er bildet slettet. Bildet er hentet fra brevet fra Helsedirektoratet til United Influencers. Foto: Skjermdump

– Alvorlig

I alkoholforskriften kapittel 14, fremgår det at enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed er forbudt. I det skriftlige svaret fra Helsedirektoratet står det at loven rammer vidt, og at reklameforbudet er svært strengt når det kommer til bilder og illustrasjoner av en alkoholholdig drikk.

Guslund i Helsedirektoratet forteller at dersom Eriksen bryter alkoholreklameforbudet igjen innen ett år vil Helsedirektoratet vurdere tvangsmulkt. De ser strengere på saken når det er under ett år mellom sakene.

– Ser dere mer alvorlig på saken når Eriksen har så stort nedslagsfelt?

– Det er derfor vi tilskrev United Influencers og ba dem om å rette det opp umiddelbart, svarer han.

Han forteller at forbudet er til fordi man tror reklame for alkohol øker forbruket.

Guslund opplyser om at det nå er sendt på høring et forslag om å innføre et overtredelsesgebyr om man bryter alkoholreklameloven. Høringsfristen går ut i august.

– Det vil trolig gi oss flere muligheter til å gi ulike straffereaksjoner, sier han.

Om eller når et slikt forslag vil bli vedtatt, er ifølge Guslund vanskelig å svare på siden det nå er på høring.

