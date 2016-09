Avis: Caroline Berg Eriksen har kjøpt villa i Sarpsborg

Blogger Caroline Berg Eriksen flytter til hjembyen Sarpsborg sammen med ektemannen Lars-Kristian Eriksen, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

Paret har kjøpt en luksusvilla i Arne Meidells vei i Kulåsparken i Sarpsborg, får Sarpsborg Arbeiderblad bekreftet av det avisen beskriver som sikre kilder.

Berg Eriksen kunngjorde selv på sin blogg onsdag at hun hadde kjøpt hus, uten å gå i detaljer.

«Gjett hva vi har gjort da? Vi har kjøpt hus! (...) Alt jeg kan si er at det kommer til å bli HELT fantastisk, at huset er perfekt til alt vi ser for oss fremover, at vi har planer om å gjøre noen endringer og at jeg virkelig gleder meg til å ta dere med på hele reisen! Det blir helt rått!!!,» skriver Berg Eriksen.

Nylig solgte hun og ektemannen, fotballspiller Lars-Kristian Eriksen, sin villa i Siljan i Telemark, som paret kjøpte i 2011. Eriksen har spilt for Odd de siste årene. Paret ble for kort tid siden foreldre til datter nummer to.

Les også: Caroline Berg Eriksen har lagt ut nytt magebilde

Deres nye hjem i Sarpsborg kjøpte paret for 8,1 millioner kroner – 400 000 kroner under prisantydning, ifølge avisen.