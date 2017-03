Lillebror Monsen:– Det var en ganske macho oppvekst

Jan Monsen (44) ble dratt ut på tur med sin ni år eldre bror Lars allerede som seksåring. Nå forserer han for åpent kamera, ville elver i Canada med broren og kameraten. Helt uten krangler, skal vi tro Jan.

– Mange tror det er så tøft å være på tur med Lars. Slett ikke, tvert i mot! Han har ingenting han trenger å bevise, ingen forsøk på å være tøffere eller sterkere. Det viktigste for ham er at du har en fin tur og at alle har det bra, sier Jan Monsen.

Jan er egentlig av den langt mer bedagelige typen enn sin eventyrerbror, men fulgte broren allerede fra veldig ung alder. Jan ble lokket med ut, og berømmer Lars for metoden han brukte på lillebror. Det hele var nemlig svært lystbetont når 15-årige Lars dro med lille Jan på seks på tur.

Storebrors triks

– Da jeg var 5-6 år spurte Lars: «Skal vi dra ut på tur, så overnatter vi?». Så gjorde han noe genialt: Vi tok toget til Movatn, men gikk bare til andre enden av vannet, en ti minutters tur tenker jeg. Slo leir der, og han lot meg leke og bade, mens han ordnet leiren. Poenget var at jeg ikke ble sliten – dette var jo kjempetrivelig – og jeg var bitt av basillen!

Jan vokste opp på Skullerud på Oslos østkant, med tre eldre brødre. Eldstebror Erik døde av en overdose som 39-åring, så nå er Lars eldstemann i gutteflokken.

– Jeg er yngst, og pingla i familien. Selv om jeg er høyest. Jeg gikk alltid trygt når jeg hadde tre eldre brødre, og Lars var altså flink til å ta meg med ut, noe som gjorde at jeg fikk gleden og spenningen ved dette.

– Ganske macho oppvekst

– Var det bare «mannemenn» i familien din?

– Ja. Ikke fanken om man skulle tape noen konkurranser. Det var fire gutter, stakkars moderen! Det var en ganske macho oppvekst. Faderen var av den gamle skolen. Han var ute og sloss med gutta i gata. Vi har fått en del holdninger derfra, sier Jan Monsen.

– Men vi lærte tidlig at vi skulle være rettferdige. Gjorde vi noe som startet en krangel som gjorde at vi fikk juling, ja da kunne vi skylde på oss selv. Man skal aldri starte!

– Setter tydelige grenser

– Lars, har han forandret seg siden han ble kjendis?

STORFISK: Jan Monsen triumferer med ei solid Canadarøye han dro opp fra elvene i Quebec. Foto: NRK Foto: NRK

– Han setter mer pris på privatlivet, og har måttet sette tydeligere grenser kanskje. Han har alltid blåst i hva andre synes om ham, men han må være tydelig for at det skal bli forstått. Men dem som er under vingene hans har det veldig bra, han er raus som bare rakker’n!

Lars Monsen har hatt et litt anstrengt forhold til pressen og har tatt flere oppgjør med Se og Hør. Eventyreren verner om privatlivet, og klarte til og med å gifte seg i hemmelighet, med artisten Trine Rein.

Overrasket i brudekjole

Lars Monsen lurte imidlertid ikke bare kjendispressen, lillebror Jan gikk også på limpinnen forteller han.

– Jeg ble fintet ut! Vi satt 100 stykker i teltet hans og trodde vi skulle feire bursdagen til Trine, overraske henne. Inn kommer Trine i brudekjole, ingen skjønte noen ting. Så river Lars av seg villmarksklærne og står i smoking. Vi skjønte enda mindre. Så begynner brudemarsjen, og da begynte det så smått å gå opp for gjestene. Trine og han hadde regien!

– Hvordan opplever du at storebror har blitt allemannseie?

– Det er bare gøy, det. Han har jo gjort noe som er imponerende, og han har håndtert det bra. Han overselger seg ikke, det er ikke noe TV-shop liksom. Når vi er på byen kommer det bort folk absolutt hele tiden. Noen steder må han ha vakter rundt seg for i det hele tatt å få være i fred. Han kan stå og holde i Trine, så kommer folk og drar ham vekk. Både kvinner og menn! Men det er alltid bare godt ment heldigvis.

– Over 800 000 så første program med dere, hva tror du er som gjør at vi liker slike turprogrammer?

– Jeg tror det ligger litt i instinktene våre. Det er litt kult å bryte såpass med sivilisasjonen. Tidsklemma og windowsoppdatering, det er i glemmeboka!