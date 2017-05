Miranda Kerr og Evan Spiegel gift

Victoria Secret-modellen Miranda Kerr og Snapchat-millardæren Evan Spiegel giftet seg lørdag etter det som blir beskrevet som en virvelvind-romanse.

Det melder flere amerikanske medier søndag. E News som var først ute med nyheten skriver at vielsen fant sted i Kerr og Spiegels hjem, i Brentwood i California, med bare den nærmeste familie og venner til stede. Til sammen var det mindre enn 50 gjester til stede, skrive E News.

– Det var et lite, intimt bryllup, bekrefter en kilde overfor nettstedet.

Bruden blir beskrevet som «en prinsesse» - og det var en følelsesladet begivenhet, hvor både brud og brudgom skal ha hatt tårer i øynene da de sa ja til hverandre. Selve seremonien varte i 20 minutter - og blir beskrevet som svært elegant.

Kerr er én av verdens best betalte og mest ettertraktede supermodeller. Spiegel er en av grunnleggerne av den populære billeddelingstjenesten Snapchat - og er søkkrik.

Paret har vært forlovet siden juni i fjor - og den gang beskrev Kerr sin blivende ektemann på denne måten: – Han er snill, oppriktig - og svært intelligent. Samtidig la hun også ut dette bildet på Instagram:

Kerr har vært gift en gang før. I oktober 2013 ble det kjent at Kerr og Orlando Bloom gikk hvert til sitt etter tre års ekteskap. De bekreftet bruddet i en felles uttalelse. Paret har sønnen Flynn sammen. Året etter gikk Kerr ut i et intervju med magasinet GQ og fortalte at nå ønsker hun å utforske seksualiteten sin.

I intervjuet med magasinet åpner Kerr opp om kjærligheten ogom det å være singel igjen.

– Jeg dater, og jeg elsker det. To lykkelige foreldre er bedre enn to ulykkelige foreldre. Dette er min tid til å utforske, og å ha det litt gøy. Jeg er ikke ute etter å bli forelsket igjen med det første.

Sa hun den gang. I 2015 begynte det imidlertid å bli seriøst mellom Kerr og Spiegel som hadde vært gode venner en god stund før de begynte å date, skriver Us Magazine.