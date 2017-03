Brudd for Elin Tvedt (43)

Elin Tvedt og kjæresten Kjartan Bergsvåg har gått fra hverandre.

Det populære tidligere værankeret og den tidligere «Jakten på kjærligheten»-deltakeren er ikke lenger et par.

VG har vært i kontakt med Elin Tvedt, som ikke ønsker å kommentere saken. Det var Se og Hør som først omtalte saken.

Elin Tvedt la opp som væranker i april i fjor etter å ha debutert på TV-skjermen i 2000.

Nyheten om at Tvedt og Bergsvåg var et par kom i februar i fjor. Begge to er oppvokst i Ølen i Rogaland, men Bergsvåg bodde på Voss mens de var sammen.

– Han bor på Voss, og der kommer han til å fortsette å bo. Det blir et avstandsforhold, han har to barn på Voss. Han blir der og jeg blir her. Så vi får reise litt da, sa Tvedt om forholdet til VG i fjor.

I intervjuet fortalte Tvedt om hvor godt hun liker seg i hjembygda, hvor hun bor alene sammen med sine to barn.

– Jeg liker veldig godt kontraster. Derfor er det fint her: Det er ti minutter til skiføre på fjellet, og vi bor rett ved sjøen, strender og båtliv. Og så er det kort vei til Haugesund hvis du vil ha by, sa Tvedt i intervjuet.