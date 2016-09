Broren offentliggjorde Kylie Jenners private nummer

Rob Kardashian la ut telefonnummeret til søsteren på Twitter, angivelig for å hevne seg.

Gjennom TV-serien «Keeping Up With the Kardashians» har fansen titt og ofte kunne følge de ulike feidene som har oppstått mellom de verdensberømte søsknene i Kardashian/Jenner-familien.

Natt til tirsdag norsk tid kunne det igjen fremstå som at det har dukket opp en ny konflikt - denne gang mellom Rob Kardashian (29) og halvsøsteren Kylie Jenner (19).

På sin egen Twitter-profil har førstnevnte nemlig valgt å offentliggjøre søsterens private telefonnummer, hvor han samtidig understreker at han ikke er blitt hacket, men at nummeret er lagt ut av fri vilje.

La ut enda et nummer

En rekke medier har omtalt saken, og ifølge CNN ble nummeret raskt sperret.

Likevel tok det ikke lang tid før det dukket opp et nytt telefonnummer på Kardashians Twitter-profil, slik at de som eventuelt ikke kom gjennom første gang, ville få en ny mulighet.

Det andre nummeret ble også raskt sperret, og er ikke lenger i bruk.

På Twitter antyder 29-åringen hva som kan ha utløst det hele: Nemlig at hans gravide forlovede, Blac Chyna (28), ikke skal ha blitt invitert til sin egen babyshower.

Saken fortsetter under bildet:

VENTER BARN: Rob Kardashian og Blac Chyna sammen på den røde løperen. Førstnevnte går nå hardt ut mot halvsøsteren, angivelig for ikke å ha invitert forloveden i sin egen babyshower. Foto: Greg Doherty , AFP

– Dere inviterte ikke moren til mitt kommende barn i babyshoweren dere ville holde for meg? Dere må ha blitt gale i hodet, skriver han blant annet.

Kylie Jenner har så langt ikke kommentert situasjonen i offentligheten.

Oppsto ramaskrik

Det har imidlertid pågått flere uoverensstemmelser mellom søstrene og den eneste Kardashian-broren tidligere.

Blant annet har det oppstått ramaskrik grunnet at Chyna er eksen til Robs søster Kylies av-og-på-kjæreste Tyga. Chyna har også en sønn med Tyga.

Blac Chyna har blitt beskyldt for å være en såkalt «golddigger», og for å bare ha blitt sammen med Rob på grunn av Kardashian-formuen. I tillegg har hun mottatt beskyldninger for å ha gått inn i forholdet for å kunne hevne seg på Tyga, som angivelig dumpet henne for en da 16-årig Kylie.

Paret har imidlertid gått ut og avkreftet disse påstandene tidligere, og Rob Kardashian har blant annet takket forloveden for å ha hjulpet ham tilbake i livet, etter at han forsvant fra rampelyset i flere år, grunnet depresjon.