Stormet scenen under Britney Spears-konsert – lagt i bakken av dansere

Den 37 år gamle mannen slo hjul og sparket en sikkerhetsvakt på scenen før han ble lagt i bakken av superstjernens dansere.

Etter at Britney Spears hadde fremført sangen «Crazy», stormet en mann konsertscenen i Las Vegas onsdag, skriver underholdningsnettstedet E!

Det tok litt tid før artisten fikk med seg hva som skjedde. Med mannen på scenen spurte Spears' publikum om de hadde det gøy.

Les også: Britney passerer 100 millioner dollar

Danserne var imidlertid årvåkne, og fikk blokkert mannen, før sikkerhetsvakter omringet sangstjernen og tok henne med backstage.

Samtidig som artisten ble fraktet i sikkerhet, jobbet danserne med å bringe mannen under kontroll. Han rakk å slå hjul og sparke en sikkerhetsvakt, før han ble lagt i bakken. Da kom det flere sikkerhetsvakter på plass som fikk kontroll på mannen og kastet ham ut.

Ropte «drittsekk»



Publikum ropte «drittsekk» til mannen under tumultene. En talsmann for Las Vegas-politiet opplyser til E! at en 37 år gammel mann er arrestert for scenestormingen under konserten.

Har du lest? Britneys niese (8) våknet fra koma

– Han ble bedt om å forlate konserten før han hoppet på scenen og danset, sier politibetjent Larry Hadfield til nettstedet.

Konserten er en del av Las Vegas-showet «Piece of Me» som per februar hadde dratt inn billettinntekter på 103 millioner dollar, tilsvarende 822 millioner kroner etter dagens kurs.