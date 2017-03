Britneys niese friskmeldt etter ulykke

Jamie Lynn Spears (25) datter Maddie Aldrige ble utsatt for en ulykke og havnet i koma. Nå er hun tilbake til hverdagen.

Spears oppdaterte Instagram lørdag ettermiddag, og takket både Gud og fans for at datteren hadde det bra etter en ulykke som satte 8-åringens liv i fare.

Jamie Lynn: Gravid som 16-åring

«Føler meg så velsignet som kan meddele at datteren min er friskmeldt og er tilbake til alle sine hverdagslige aktiviteter.»

Videre skriver hun at hun selv også skal tilbake på jobb og takker fansen for all støtten. «God velsignet oss med et mirakel. #Godisgood»

(artikkelen fortsetter under bildet):

Ulykken som satte Maddies liv i fare fant sted på Spears-familiens egen eiendom i Kentwood, Louisiana for tre uker siden. Åtte år gamle Maddie kjørte en firehjuling alene på eiendommen og skulle styre unna et hull i bakken, mistet kontroll over kjøretøyet og havnet i en dam.

Lille-Spears: Sluttet med TV da hun ble gravid.

Maddie skal ha blitt liggende under vann i flere minutter. Hun var fastspent i kjøretøyet og flere familiemedlemmer måtte løpe ut i vannet for å få henne løs. Redningspersonellet skal ha ankommet raskt. Moren Jamie Lynn var vitne til hendelsen.

Den lille jenta gikk inn i koma i to døgn, men kom til bevisshet og fikk ingen alvorlige eller varige skader. Familien tilbrakte fem dager på sykehuset, før Maddie kunne dra hjem med moren og stefaren.

Gikk fra barnefaren: 18 år gamle Jamie Lynn forlater Maddies far.

Britney Spears postet et bilde av niesen samme tirsdagen som hun våknet og ba fansen om å be for henne.