Bond-pike sørger over Roger Moore

Jane Seymour (61), som spilte mot Roger Moore i James Bond-filmen «Live and let die», er i sorg etter skuespillerens død.

– Jeg er sønderknust etter å ha fått vite at Roger Moore er død, skriver Seymour i et innlegg hun har publisert på sin Instagram-konto tirsdag ettermiddag norsk tid og som først ble omtalt av People magazine.

– Rollen som Bond-pike i «Live and let die» var den første store rollen jeg hadde - og det var en stor og skremmende verden, men Roger holdt meg i hånden og viste veien gjennom hele prosessen, skriver Seymour.

Bakgrunn: James Bond-skuespiller Roger Moore er død

Filmlegenden ble 89 år gammel. Nyheten om hans død ble kjent tidlig tirsdag ettermiddag. Moores tre barn Deborah, Geoffrey og Christian skriver i en melding postet på Twitter at den legendariske James Bond-skuespilleren døde i Sveits tirsdag, etter en kort tids kamp mot kreft.

– Han lærte meg hva som var riktig og galt, han lærte meg ydmykhet. Han var så snill, så morsom, så omsorgsfull overfor alle rundt ham. På den måten lærte han meg virkelig hvordan en filmstjerne skulle være, skriver Seymour videre.

Les også: Slik gikk det med de andre Bond-pikene

Jane Seymour har beholdt de lange lokkene som hun ble kjent for som Bond-piken Solitaire i «Live And Let Die» fra 1973. I filmen er Solitaire synsk inntil hun går til sengs med Bond, noe som gjør at hun mister evnen til å spå fremtiden og må hjelpe agenten med å fullføre oppdraget.

Seymour er imidlertid kanskje mer kjent for hovedrollen i TV-serien «Dr. Quinn, Medicine Woman», som gikk fra begynnelsen av 90-tallet til 2001 og sikret henne en Golden Globe. Seymour også har hatt en mindre rolle i den populære CBS-serien «How I Met Your Mother».